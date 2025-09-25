Экс-сотрудница Росреестра и двое читинцев пойдут под суд за дачу взятки

В Чите экс-сотрудница Росреестра и двое местных жителей предстанут перед судом по нескольким статьям, пишет «МК в Чите» со ссылкой на прокуратуру. Фигурантов уголовного дела обвиняют в даче взятки в особо крупном размере, посредничестве во взяточничестве и получении взятки должностным лицом за незаконные действия в значительном размере.

По данным следствия, предприниматель, купивший в 2010 году кафе «Марал» в Чите, не смог законно оформить его в собственность, так как оно располагалось на земле Министерства обороны. Чтобы обойти препятствие, в 2021–2022 годах он передал посреднику 3 млн рублей. Тот обещал решить вопрос с помощью сотрудников местного управления Росреестра.

Мужчина и двое его посредников, среди которых была сотрудница управления Росреестра по Забайкалью, присвоили себе большую часть средств. Другому сотруднику Росреестра они передали 30 тыс. рублей. Преступную схему раскрыли представители УФСБ России.

