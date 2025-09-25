Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Экс-сотрудница Росреестра и двое читинцев пойдут под суд за дачу взятки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Чите экс-сотрудница Росреестра и двое местных жителей предстанут перед судом по нескольким статьям, пишет «МК в Чите» со ссылкой на прокуратуру. Фигурантов уголовного дела обвиняют в даче взятки в особо крупном размере, посредничестве во взяточничестве и получении взятки должностным лицом за незаконные действия в значительном размере.

По данным следствия, предприниматель, купивший в 2010 году кафе «Марал» в Чите, не смог законно оформить его в собственность, так как оно располагалось на земле Министерства обороны. Чтобы обойти препятствие, в 2021–2022 годах он передал посреднику 3 млн рублей. Тот обещал решить вопрос с помощью сотрудников местного управления Росреестра.

Мужчина и двое его посредников, среди которых была сотрудница управления Росреестра по Забайкалью, присвоили себе большую часть средств. Другому сотруднику Росреестра они передали 30 тыс. рублей. Преступную схему раскрыли представители УФСБ России.

Ранее Савеловский суд Москвы арестовал профессора Сеченовского университета Амину Гараеву по обвинению в посредничестве во взяточничестве. Срок ареста установлен на два месяца.

