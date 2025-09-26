Запеченные перцы с булгуром под сырной корочкой

Для приготовления этого блюда подготовьте крупные болгарские перцы, аккуратно удалите семена, сохранив форму. Отварите булгур до полуготовности в подсоленной воде. Обжарьте лук и морковь, добавьте томатную пасту, всыпьте булгур и прогрейте. Посолите, поперчите, добавьте зиру, кинзу и петрушку. Этой ароматной массой плотно нафаршируйте перцы. Уложите их в форму, залейте смесью томатного сока и сметаны, посыпьте тертым сыром и запекайте около 40 минут до румяности. Подавайте горячими, украсив зеленью.

