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29 июля 2025 в 07:05

Юрист раскрыла срок выделения доли ребенку при использовании маткапитала

Юрист Феттер: для выделения доли ребенку у родителей есть полгода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При покупке жилья с использованием маткапитала у родителей есть полгода для выделения доли несовершеннолетнему ребенку, заявила NEWS.ru юрист Лариса Феттер. По ее словам, срок отсчитывается с момента погашения ипотеки или регистрации права собственности.

Срок выделения доли несовершеннолетнему при использовании маткапитала. При покупке жилья с использованием материнского капитала родители обязаны выделить доли детям в течение шести месяцев после: полного погашения ипотеки (если квартира была в залоге); регистрации права собственности (при покупке без кредита), — добавила Феттер.

Она подчеркнула, что нарушение чревато проверками прокуратуры и ПФР. На практике такие дела часто выявляются при попытке продать квартиру или оформить наследство, напомнила эксперт.

Родителям грозят штрафы согласно КоАП, а в крайних случаях — признание сделки недействительной. Принудительное выделение долей через суд. Если доли не оформлены добровольно, органы опеки или ПФР могут потребовать этого в судебном порядке. Как исправить ситуацию? Срочно оформить соглашение о выделении долей или дарственные и подать документы в Росреестр, — добавила Феттер.

Даже если срок пропущен, лучше сделать это до проверки, заявила собеседница, и подготовить пояснения. Если ПФР уже направил запрос, потребуется юридически грамотный ответ, чтобы минимизировать последствия, подытожила юрист.

Ранее юрист Людмила Александрова заявила, что актер Михаил Ефремов и его жена Софья Кругликова могут заключить соглашение о разделе имущества при разводе. По ее словам, если договоренность не будет достигнута, то расставшейся чете артистов придется обратиться в суд.

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Россия
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