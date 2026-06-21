Не жалко срезать — они от этого только пышнее цветут: многолетники для дачи

Если вы любите собирать букеты, но боитесь, что клумба опустеет, посадите многолетники, которые цветут тем пышнее, чем больше вы срезаете их соцветия.
Скабиоза «баттерфляй блю» любит, когда ее режут: чем чаще вы удаляете увядшие соцветия или срезаете свежие бутоны для букетов, тем активнее растение выбрасывает новые длинные цветоносы. Кореопсис «загреб» буквально усыпан ярко-золотыми цветками-звездочками. Если регулярно срезать цветы для букетов, куст остается аккуратным и продолжает цвести до самых заморозков, а его яркие «солнышки» стоят в воде до двух недель.
Котовник сорта «уокерс лоу» и «сикс хиллз джайент» — настоящий лидер по ремонтантности: после первой волны цветения в июне обрежьте его наполовину, и уже через 2–3 недели куст снова покроется сиренево-голубыми душистыми цветами, а за сезон можно собрать 3–4 урожая букетов.
Ранее были названы 5 многолетников с розовыми цветами: растут в любой точке России, цветут все лето.