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21 июня 2026 в 10:00

Не жалко срезать — они от этого только пышнее цветут: многолетники для дачи

Фото: D-NEWS.ru
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Если вы любите собирать букеты, но боитесь, что клумба опустеет, посадите многолетники, которые цветут тем пышнее, чем больше вы срезаете их соцветия.

Скабиоза «баттерфляй блю» любит, когда ее режут: чем чаще вы удаляете увядшие соцветия или срезаете свежие бутоны для букетов, тем активнее растение выбрасывает новые длинные цветоносы. Кореопсис «загреб» буквально усыпан ярко-золотыми цветками-звездочками. Если регулярно срезать цветы для букетов, куст остается аккуратным и продолжает цвести до самых заморозков, а его яркие «солнышки» стоят в воде до двух недель.

Фото: D-NEWS.ru

Котовник сорта «уокерс лоу» и «сикс хиллз джайент» — настоящий лидер по ремонтантности: после первой волны цветения в июне обрежьте его наполовину, и уже через 2–3 недели куст снова покроется сиренево-голубыми душистыми цветами, а за сезон можно собрать 3–4 урожая букетов.

Ранее были названы 5 многолетников с розовыми цветами: растут в любой точке России, цветут все лето.

Проверено редакцией
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
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