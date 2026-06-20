Посадка огурцов в открытый грунт в июне: сроки, как избежать гибели всходов

Посадка огурцов в открытый грунт в июне: сроки, как избежать гибели всходов

Июнь — один из лучших месяцев для посадки огурцов в открытый грунт. К этому времени почва уже хорошо прогрелась, а угроза возвратных заморозков значительно снижается. Однако даже в июне многие дачники сталкиваются с неприятной проблемой: недавно высаженные растения вдруг начинают вянуть, желтеть и постепенно погибают. Разбираем, почему гибнет рассада огурцов после высадки, как этого избежать и как спасти огурцы после заморозков.

Когда можно сажать огурцы в открытый грунт в июне

Начало лета предоставляет отличную возможность для получения второй волны зеленцов или для исправления ситуации, если весенние посадки пострадали от неблагоприятной погоды. Оптимальные сроки для проведения этих работ обычно приходятся на первую половину месяца, когда угроза возвратных весенних заморозков полностью сходит на нет в большинстве регионов. Земля к этому моменту успевает аккумулировать достаточное количество тепла.

Главное правило посадки огурцов в открытый грунт в июне — дождаться устойчивого прогрева почвы.

Для огурцов в июне на глубине заделки семян или корней рассады температура почвы должна прочно зафиксироваться на отметке не ниже +15–18 °C на глубине 10–12 см. Оптимальная температура воздуха днем — +24–30 °C.

Если поторопиться и опустить нежные корни в холодную, сырую землю, они моментально остановятся в развитии, начнут подгнивать, и растение неизбежно погибнет, так и не успев завязать ни одного плода.

Когда можно сажать огурцы в открытый грунт в июне Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему гибнет рассада после высадки: основные причины

Момент адаптации растений на новом месте — самый кризисный период во всем цикле выращивания. Основная причина, почему гибнет рассада огурцов после высадки в открытые грядки, кроется в глубоком физиологическом стрессе. На подоконнике или в теплице кустики находились в условиях повышенной влажности воздуха и отсутствия ветра. Высаженная под палящее солнце незакаленная рассада получает ожоги: листья белеют, сохнут, растение теряет способность к фотосинтезу. В жару огурцы увядают и желтеют, особенно при высокой влажности.

Если перед высадкой не пролить рассаду водой, корни могут оборваться при извлечении из стаканчика. Активное рыхление тяпкой в прикорневой зоне сразу после высадки тоже травмирует поверхностные хрупкие корни.

А если корневая система была сильно травмирована во время пикировки или извлечения из пластиковых стаканчиков, она просто не справляется с обеспечением листьев влагой. Вода испаряется с поверхности листовых пластин быстрее, чем корни успевают всасывать ее из сухой земли. В результате нарушается внутренний тургор клеток, и мы с грустью задаемся вопросами, почему желтеют и вянут листья огурцов, теряя свой насыщенный зеленый цвет.

Температурный режим: заморозки и перегрев

Июньская погода бывает крайне непредсказуемой. На смену аномальному зною могут внезапно прийти холодные арктические воздушные массы. Даже кратковременное падение температуры воздуха способно нанести непоправимый урон теплолюбивой культуре. Корневая система в холодной земле перестает работать, а наземная часть останавливается в росте.

Почему гибнет рассада после высадки Фото: Shutterstock/FOTODOM

Не меньшую опасность таит в себе и противоположное погодное явление — палящий полуденный зной. Под воздействием прямых солнечных лучей температура верхнего слоя почвы может подниматься до экстремальных значений. Молодые стебли в месте соприкосновения с раскаленной землей получают термические ожоги, что приводит к истончению корневой шейки и гибели всего куста.

Существуют секреты высадки огурцов в жару. Чтобы избежать проблем, притеняйте молодые всходы белым спанбондом или затеняющей сеткой в самые жаркие часы (с 11:00 до 16:00). А чтобы защитить растения от холодных ночей, между рядами раскладывают пластиковые бутылки с водой. Днем они нагреваются, ночью отдают тепло почве.

Ошибки при посадке: глубина, полив, уплотнение почвы

Часто дачники сами создают невыносимые условия для своих зеленых питомцев, совершая досадные агротехнические промахи. Типичные ошибки при посадке огурцов летом включают в себя чрезмерное заглубление корневой шейки при пересадке. Огуречный стебель, в отличие от томатного, неохотно образует дополнительные корни во взрослом состоянии, зато легко подвергается стеблевой гнили при избытке влаги.

Еще один опасный промах — полив ледяной водой из колодца или скважины в разгар солнечного дня. Это вызывает сильнейший шок у нежных корешков. Также не стоит слишком сильно уплотнять, буквально утаптывать землю вокруг высаженного куста. Пережатый грунт лишается кислорода, капилляры разрушаются, из-за чего корни начинают задыхаться.

Вот какие две противоположные ошибки при посадке огурцов совершают дачники летом.

Перелив — одна из частых причин гибели рассады после высадки. Корни, ослабленные и поврежденные при пересадке, плохо впитывают влагу. В холодной переувлажненной почве они начинают задыхаться, загнивать и поражаться грибковыми заболеваниями. В результате растение вянет и выглядит засохшим, хотя земля вокруг остается мокрой.

А при недостатке влаги питательные вещества не поступают в растение, листья желтеют и вянут.

Температурный режим для огурцов Фото: Shutterstock/FOTODOM

Не стоит забывать и про болезни и вредителей.

Фузариоз может десятилетиями сохраняться в почве. После высадки верхушки листьев начинают вянуть, затем болезнь распространяется ниже. Корневая гниль проявляется побурением корневой шейки, нижние листья желтеют. Личинки хруща и ростковой мухи подъедают корни.

Еще одна ошибка при посадке огурцов летом — нехватка питания после высадки. Корни работают слабее и хуже впитывают питание. Даже если в грунт внесены удобрения, растение физически не может нормально получать азот, калий и кальций. Листья светлеют, бледнеют или желтеют.

Вот еще несколько причин, почему гибнет рассада огурцов после высадки.

Слишком глубокая заделка семян — всхожесть существенно снижается.

Загущенные посадки — плети плохо продуваются, развиваются болезни.

Передержанная рассада — старше 35 дней хуже приживается.

Как спасти огурцы, если они уже начали гибнуть

Если беда уже случилась, и растения начали увядать, действовать нужно незамедлительно. Как спасти огурцы после заморозков или сильного переохлаждения? Нужно срочно соорудить временное пленочное или нетканое укрытие. Кусты следует опрыскать раствором антистрессового адаптогена прямо по листу в вечернее время. Это поможет активизировать внутренние защитные резервы растительного организма.

Если же растения страдают от зноя, грядки необходимо срочно притенить с помощью специальной солнцезащитной сетки или обычных веток с густой листвой. Полив в этот период должен быть умеренным, но регулярным, исключительно теплой водой в утренние или вечерние часы, чтобы не провоцировать развитие грибковых заболеваний во влажной и жаркой среде.

Если листья начали желтеть, а растение выглядит ослабленным, действуйте быстро.

Начинайте антистрессовую подкормку — опрыскивание по листу раствором мочевины (5 г) и сульфата магния (10 г) на 10 л воды. Проводите вечером или в пасмурную погоду.

Дальше нужна кальциевая селитра — 20 г на 10 л воды для опрыскивания по листу. Помогает восстановить тургор и укрепить ткани.

Также удалите нижние пасынки, первые усы и часть завязей — это снизит нагрузку на корневую систему.

Проливайте почву триходермой каждые две недели при слабом поражении фузариозом.

Дайте растениям 2–3 дня — часто они восстанавливаются сами, если повреждения не критические.

Ошибки при посадке огурцов Фото: Shutterstock/FOTODOM

Советы опытных огородников: чтобы огурцы прижились и дали урожай

Проверенные временем хитрости бывалых дачников помогают минимизировать риски и гарантируют отличную приживаемость. Главные секреты высадки огурцов в жару заключаются в правильном выборе времени для проведения работ. Переносить сеянцы на грядку следует исключительно в пасмурные дни или поздним вечером, чтобы за ночь растения успели хоть немного адаптироваться к новым условиям без изнуряющего воздействия солнца. Закаляйте рассаду за 5–7 дней до высадки: выносите на улицу на 2–3 часа, постепенно увеличивая время.

Пролейте лунки теплой водой (40–50 °C) перед посадкой — это даст корням комфортный старт. А в первые 3–5 дней после посадки прикройте грядку пленкой или агроволокном.

Обязательно применяйте метод мульчирования. Покрытие земли вокруг стеблей свежескошенной травой или соломой защитит почву от перегрева и сохранит драгоценную влагу. Поливайте огурцы только теплой водой (+20–25 °C), отстоянной, строго под корень.

Помните: лучше посадить на неделю позже идеального срока, чем на день раньше в холодную землю.

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