Сорняки больше не лезут на грядки: дачники спасаются мульчей и геотекстилем

Сорняки быстро вытягивают влагу и питание из почвы, мешая нормально расти овощам и цветам. Но опытные дачники давно научились сдерживать их без постоянной перекопки и дорогой химии. Помогают простые приемы, которые заметно облегчают уход за участком.
Самый надежный способ — удалять сорняки вместе с корнем. Для этого удобно использовать узкие лопатки, тяпки или корнеудалители. Если оставить часть корня в земле, трава быстро вырастет снова.
Хорошо работает и мульчирование. Почву укрывают опилками, торфом или компостом — плотный слой мешает сорнякам пробиваться наружу. Многие дачники используют и черный геотекстиль: сверху можно насыпать гравий, и участок будет выглядеть аккуратно.
Еще один хитрый способ — посадить почвопокровные растения. Клевер, тимьян или барвинок быстро разрастаются и вытесняют сорняки естественным образом.
Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь тратит на прополку намного меньше времени. Она советует не оставлять пустые участки земли — именно там сорняки появляются быстрее всего.
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