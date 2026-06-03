ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 июня 2026 в 15:00

Сорняки больше не лезут на грядки: дачники спасаются мульчей и геотекстилем

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Сорняки быстро вытягивают влагу и питание из почвы, мешая нормально расти овощам и цветам. Но опытные дачники давно научились сдерживать их без постоянной перекопки и дорогой химии. Помогают простые приемы, которые заметно облегчают уход за участком.

Самый надежный способ — удалять сорняки вместе с корнем. Для этого удобно использовать узкие лопатки, тяпки или корнеудалители. Если оставить часть корня в земле, трава быстро вырастет снова.

Хорошо работает и мульчирование. Почву укрывают опилками, торфом или компостом — плотный слой мешает сорнякам пробиваться наружу. Многие дачники используют и черный геотекстиль: сверху можно насыпать гравий, и участок будет выглядеть аккуратно.

Еще один хитрый способ — посадить почвопокровные растения. Клевер, тимьян или барвинок быстро разрастаются и вытесняют сорняки естественным образом.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь тратит на прополку намного меньше времени. Она советует не оставлять пустые участки земли — именно там сорняки появляются быстрее всего.

Ранее сообщалось, что пышные пионы — это не удача, а результат точного ухода в нужный момент. Весной закладывается все: и количество бутонов, и их размер.

Проверено редакцией
Общество
советы
сорняки
грядки
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Делегация из ФРГ приехала на ПМЭФ обсудить работу 1,5 тыс. компаний в РФ
Россия готова продолжать диалог с США
В Эстонии сделали заявление о ситуации на границе с Россией
Британия добивается поражения России через Украину
Дочь Тимати Алису захейтили за съемки у Меликян: чем недовольна публика
Россиянин сорвал куш после матча Бельгии и Хорватии
В США раскрыли детали подготовки новых санкций против России
Телефон наемника помог вскрыть объекты ВСУ в Харьковской области
Российские войска продвигаются на одном из участков фронта
В России может появиться трибунал над украинскими преступниками
В Сочи загадочно пропал парень на водопаде
Допинг, суды, потеря золота Олимпиады, свадьба: как живет Евгений Устюгов
Трамп раскрыл условие открытия Ормузского пролива
ВСУ продолжают атаку БПЛА на Мелитополь
В Севастополе отражают атаку ВСУ
Мирный житель погиб под Белгородом из-за атаки FPV-дрона
Трамп допустил скорое соглашение между США и Ираном
Раскрыта связь чиновника Трампа с Джеффри Эпштейном
В США ответили, кому принадлежит Гренландия
Российские войска продвинулись в Красном Лимане
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий
Общество

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Семья и жизнь

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.