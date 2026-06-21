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21 июня 2026 в 09:21

Сахалинский маньяк требовал с суда миллионы

Сахалинский маньяк Дворников пытался через суд получить многомиллионные выплаты

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Пожизненно осужденный Игорь Дворников, известный как «сахалинский маньяк», на протяжении нескольких лет подавал судебные иски о взыскании многомиллионных компенсаций, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Ответчиками выступали ФСИН, один из изоляторов Сахалинской области и региональное УФССП.

Дворников требовал компенсации в размере 5 млн рублей за пребывание в СИЗО вместе со свидетелями по своему делу. Также он требовал 1 млн рублей за незаконность следственных действий, так как не имел адвоката. Помимо этого, Дворников запросил 500 тыс. рублей за ограничение права пользоваться банковским счетом и еще 1 млн рублей за невозможность пользоваться санузлом в условиях приватности. Все его иски были отклонены, как отмечается в материалах дела.

Летом 2020 года восьмилетняя девочка села в машину к Дворникову и его жене, которые сказали, что отвезут ее домой. Однако они поехали в лес. По наущению супруги Дворников изнасиловал ребенка и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Опасаясь разоблачения, он убил девочку и спрятал тело в лесу.

Ранее, в 2011 году, Дворников убил гражданина КНР и женщину, личность которой не установлена. В 2018 году он изнасиловал еще одну несовершеннолетнюю.

За эти преступления Дворников приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима. Его жена получила 15 лет лишения свободы.

Ранее нижегородский душегуб Сергей Туркин, отбывающий пожизненное наказание в мордовской колонии за серию изнасилований и убийств, насмерть забил своего сокамерника крышкой сливного бачка унитаза. Жертвой заключенного стал украинский маньяк Александр Дуга.

Общество
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