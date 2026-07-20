Огурцы растут как на дрожжах: копеечная подкормка из молока удивляет дачников

Огурцы растут как на дрожжах: копеечная подкормка из молока удивляет дачников

Огурцам в середине лета особенно нужны дополнительные питательные вещества. Обычное молоко может стать полезной подкормкой, если правильно его приготовить. Такой раствор помогает восполнить запас микроэлементов и создать защиту от некоторых грибковых проблем.

В молоке содержатся кальций, калий, азот, магний, фосфор и аминокислоты, которые нужны растениям для роста. Кроме того, после обработки на листьях появляется тонкая пленка, которая помогает защитить огурцы.

Использовать молоко в чистом виде нельзя. Слишком жирный состав может закупорить устьица на листьях и ухудшить состояние корней.

Для приготовления раствора смешайте 1 литр молока с 10 литрами воды и добавьте 7–10 капель йода. Полученной смесью можно обрабатывать огурцы по листу.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что огурцы лучше реагируют на мягкие подкормки в период активного роста. Дополнительно проводите обработки вечером или в пасмурную погоду, чтобы раствор дольше оставался на листьях.

Ранее сообщалось, что многие дачники ждут цветения гортензий до середины лета, но его можно немного приблизить. Для этого не нужны дорогие препараты — достаточно создать кусту теплые условия после зимы.