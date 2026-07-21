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21 июля 2026 в 13:48

Воспитательница частного детсада ударила ребенка с особенностями

В Ингушетии началась проверка из-за избиения ребенка с особенностями в детсаду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Прокуратура начала проверку после появления видео с избиением ребенка с особенностями развития в частном детском саду села Кантышево в Ингушетии, передает Telegram-канал Mash. На камеру наблюдения попал момент, когда женщина потребовала от мальчика назвать букву, а после его молчания дважды сильно ударила своего воспитанника по голове.

Жестокие методы обучения вызвали резкую реакцию родителей воспитанников детсада. По предварительным данным, агрессивную сотрудницу учреждения уже уволили с занимаемой должности.

Ранее врач выездной бригады скорой помощи в Махачкале не стала госпитализировать тяжелобольную девочку из частного детского сада, несмотря на имевшиеся показания. В результате ребенка доставили в больницу слишком поздно, и, несмотря на усилия медиков, девочка скончалась. Следователи возбудили уголовное дело.

До этого руководитель саратовской общественной организации «Комитет многодетных матерей» Ирина Алешина сообщила, что ребенок в детсаду получил травму пальца, из-за которой его практически ампутировали. Инцидент произошел в учреждении Энгельса.

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