Если в тени у вас пусто — вы сажаете не те растения: этот мощный многолетник растет без капризов

Если в тени у вас пусто — вы сажаете не те растения: этот мощный многолетник растет без капризов

Роджерсия конскокаштанолистная способна преобразить самые проблемные участки сада. В высоту растение достигает от 50 до 150 см, а в период цветения выстреливает мощными цветоносами до 1,2–1,5 м.

В середине лета, в июне — июле, над куртиной из гигантских листьев, напоминающих листья каштана, поднимаются высокие метельчатые соцветия из множества мелких кремово-белых или слегка розоватых цветков, которые источают тонкий аромат и держатся до августа. Это растение — настоящая находка для тенистых и влажных уголков сада, где другие цветы отказываются расти.

Роджерсия предпочитает полутень или легкую тень. Она любит влажную, хорошо дренированную почву и нуждается в регулярном поливе, но при этом совершенно не капризна и может расти на одном месте долгие годы.

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