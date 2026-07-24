Куст, который цветет 100 дней без перерыва: не ломается под ливнем и не боится летнего зноя

Куст, который цветет 100 дней без перерыва: не ломается под ливнем и не боится летнего зноя

Если вы ищете цветок, который станет главной звездой вашего сада и будет радовать глаз с июля до самой осени, посадите флокс метельчатый.

Его мощные прямостоячие кусты достигают высоты 80–120 см и не нуждаются в подвязке, а крупные плотные соцветия-шапки диаметром до 20 см, состоящие из множества мелких цветков, бывают всех оттенков розового, сиреневого, белого, малинового и даже двухцветными, создавая настоящий фейерверк красок. Цветение флокса метельчатого длится невероятно долго — от 70 до 100 дней без перерыва, начиная с июля и заканчивая сентябрем, а при благоприятной погоде — и до октября.

В отличие от многих капризных цветов, флокс устойчив к сильным ветрам и проливным дождям — его прочные стебли не ломаются, а соцветия не теряют формы даже после ливня. Он не боится летнего зноя и хорошо растет как на солнце, так и в легкой полутени, хотя на солнце цветет особенно обильно.

Ранее был назван цветок-хамелеон: сажаешь семечко, а цветов много — и все разные.