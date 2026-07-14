Для тех, кому хочется что-то новенькое: 6 небанальных цветов — превратят сад в произведение искусства

Для тех, кому хочется что-то новенькое: 6 небанальных цветов — превратят сад в произведение искусства

Если вы устали от однообразных бархатцев и петуний, которые есть у всех соседей, пора обратить внимание на редкие и необычные цветы, способные превратить ваш участок в произведение искусства.

Эустома, или лизиантус, по праву считается королевой среди экзотов: ее крупные махровые цветы диаметром до 8 см напоминают розы или пионы и бывают белыми, розовыми, сиреневыми, желтыми и даже двухцветными. Гомфрена шаровидная — еще один редкий гость на дачах, чьи яркие фиолетовые, розовые или белые соцветия-«пуговки» цветут до самых заморозков, а после высыхания отлично подходят для зимних букетов.

Книфофия удивит вас соцветиями-факелами высотой до 1,5 метра, которые меняют окраску от красного снизу до желтого наверху, создавая эффект живого пламени с июня по август. Цератостигма Уилмотта — низкий кустарник до 80 см, который с августа по октябрь усыпан яркими небесно-голубыми цветками, похожими на маленькие флоксы.

Пенстемон гибридный цветет с июля по сентябрь крупными трубчатыми цветками-колокольчиками розового, красного, фиолетового и синего цветов, при этом он засухоустойчив, не требует подкормок. Арктотис пышный — южноафриканский однолетник высотой 30–60 см с белыми или желтыми соцветиями, цветущими с конца июля до середины сентября.

Ранее был назван кустарник для дачи, который пахнет земляникой, цветет как снежная буря.