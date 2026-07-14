Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
14 июля 2026 в 21:46

Для тех, кому хочется что-то новенькое: 6 небанальных цветов — превратят сад в произведение искусства

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если вы устали от однообразных бархатцев и петуний, которые есть у всех соседей, пора обратить внимание на редкие и необычные цветы, способные превратить ваш участок в произведение искусства.

Эустома, или лизиантус, по праву считается королевой среди экзотов: ее крупные махровые цветы диаметром до 8 см напоминают розы или пионы и бывают белыми, розовыми, сиреневыми, желтыми и даже двухцветными. Гомфрена шаровидная — еще один редкий гость на дачах, чьи яркие фиолетовые, розовые или белые соцветия-«пуговки» цветут до самых заморозков, а после высыхания отлично подходят для зимних букетов.

Книфофия удивит вас соцветиями-факелами высотой до 1,5 метра, которые меняют окраску от красного снизу до желтого наверху, создавая эффект живого пламени с июня по август. Цератостигма Уилмотта — низкий кустарник до 80 см, который с августа по октябрь усыпан яркими небесно-голубыми цветками, похожими на маленькие флоксы.

Пенстемон гибридный цветет с июля по сентябрь крупными трубчатыми цветками-колокольчиками розового, красного, фиолетового и синего цветов, при этом он засухоустойчив, не требует подкормок. Арктотис пышный — южноафриканский однолетник высотой 30–60 см с белыми или желтыми соцветиями, цветущими с конца июля до середины сентября.

Ранее был назван кустарник для дачи, который пахнет земляникой, цветет как снежная буря.

Проверено редакцией
Читайте также
Суд в Москве еще на один месяц продлил арест Шурыгиной
Общество
Суд в Москве еще на один месяц продлил арест Шурыгиной
Эксперт предупредил о последствиях назначения Буданова министром обороны
Общество
Эксперт предупредил о последствиях назначения Буданова министром обороны
Не хочу возиться с рассадой каждый год: посадила эти многолетники — клумба цветет с начала лета до самой осени
Общество
Не хочу возиться с рассадой каждый год: посадила эти многолетники — клумба цветет с начала лета до самой осени
Гортензия проснется быстрее весной: простой способ ускорить появление бутонов
Общество
Гортензия проснется быстрее весной: простой способ ускорить появление бутонов
В июле огурцы стали кривыми и сбрасывают завязи: чем подкормить их сейчас для большого урожая
Общество
В июле огурцы стали кривыми и сбрасывают завязи: чем подкормить их сейчас для большого урожая
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атака Ирана на корабль ВМС Кувейта привела к серьезным последствиям
Петербургская биржа вводит новый механизм продаж бензина
В Роскосмосе сообщили о дальнейшей судьбе МКС
Смерч лишил крыши над головой и транспорта жителей Башкирии
ВСУ за сутки направили на Московский регион 340 беспилотников
Российские силы за день сбили более 200 украинских БПЛА
США нанесли новые удары по Ирану
Мантуров оценил перспективы сотрудничества с США в лунных программах
Суд продлил арест Шурыгиной
Автобус сбил 26-летнюю девушку в Ярославле
Мантуров заявил о готовности России и США объединиться в одном вопросе
«Союз МС-29» с новым международным экипажем пристыковался к МКС
Утопившая младенца петербурженка избежала уголовной ответственности
Российский город оказался полностью обесточен
Эксперт предупредил о последствиях назначения Буданова министром обороны
«Мне не нравится»: Газманов раскритиковал творчество молодых артистов
Женщина родила в авторикше полумертвых четверняшек
Steam «умер» в России
В Краснодаре задержали двоих мужчин за видео со шпагатом на фоне храма
«Стало сложнее»: Газманов рассказал, как санкции отразились на его карьере
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.