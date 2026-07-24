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24 июля 2026 в 20:30

Посадите этот куст у крыльца, и весь участок наполнится изысканным сладким ароматом

Фото: D-NEWS.ru
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Чубушник, который в народе ласково называют садовым жасмином, — это листопадный кустарник с невероятно сильным, сладким и приятным ароматом, который разносится на десятки метров и наполняет весь участок.

Белоснежные, кремовые или слегка кремоватые махровые цветы густо покрывают куст, создавая эффект белоснежной пены, и держатся на ветвях от двух до четырех недель. Цветение начинается в конце мая и продолжается до конца июля, а некоторые сорта могут радовать повторным цветением осенью. Чубушник отлично зимует в открытом грунте и выдерживает морозы до -35 °C без укрытия, что делает его идеальным выбором даже для Сибири и Урала. Этот кустарник любит солнечные места, где цветет особенно обильно, но может расти и в полутени.

Ранее были названы многолетники, которые без пересадок и подкормок цветут все лето.

Проверено редакцией
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