Цветут все лето и уходят под снег во всей красе: 5 многолетников — без пересадок и подкормок

Цветут все лето и уходят под снег во всей красе: 5 многолетников — без пересадок и подкормок

Надоело каждую весну возиться с рассадой однолетников, которые к середине лета выгорают и вянут? Есть пять надежных многолетников, которые зацветают в июне и уходят под снег в цвету — без лишних хлопот и пересадок.

Котовник Фассена создает огромные сизые облака из мелких цветов с мая до сентября, а после легкой стрижки в июле радует второй волной до заморозков. Василистник водосборолистный в июне-июле наполняет сад невесомыми пушистыми облачками, которые парят в воздухе на солнце и в полутени. Эхинацея пурпурная цветет крупными розовыми ромашками с июля до октября.

Астранция крупная идеальна для тенистых уголков, она цветет с июня по август, не разваливается и долго стоит в сухих букетах. Рудбекия блестящая с июля до октября радует яркими желтыми «солнышками» с черной бархатной серединкой — и все это без капризов и ежегодного пересаживания. Посадите эту пятерку однажды, и ваш сад будет сиять яркими красками до самых холодов.

Ранее были названы цветы на замену флоксам: после дождя стоят как новенькие, не знают, что такое мучнистая роса.