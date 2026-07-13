Хватит сажать скучные цветы — это чудо украсит клумбу до осени, а его шары-сухоцветы простоят год в вазе

Хватит сажать скучные цветы — это чудо украсит клумбу до осени, а его шары-сухоцветы простоят год в вазе

Мордовник — это многолетнее растение способно превратить сад в настоящую графичную картину, привлекая внимание всех прохожих своими необычными шаровидными соцветиями.

В отличие от привычных цветов, его идеально круглые шары диаметром до 5 см окрашены в насыщенные сине-голубые или даже ярко-синие тона с серебристым отливом, создавая удивительный контраст с зеленью. Цветение мордовника начинается во второй половине лета, обычно в июле, и продолжается до конца августа, а иногда и до сентября.

Мордовник абсолютно неприхотлив и может расти на любых, даже самых бедных почвах, предпочитая солнечные и сухие места. Он не требует почти никакого ухода, не боится ветра и не нуждается в подвязке. И, наконец, его уникальные соцветия идеально подходят для срезки и создания эффектных сухих букетов.

Ранее были названы многолетники для тени на замену папоротникам: цветут и пахнут.