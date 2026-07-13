Лантратова анонсировала обмен пленными между Россией и Украиной Лантратова: в ближайшее время состоится обмен пленными между Россией и Украиной

Очередной обмен пленными между Россией и Украиной состоится в ближайшее время, но дата пока не раскрывается, чтобы не сорвать его, сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. По ее словам, в списках на обмен будут как военные, так и гражданские лица.

Одно могу сказать, что обмен пленными будет скоро. А не раскрываем дату из-за двух причин: первое — чтобы не сорвать, второе — чтобы не обнадежить и ни в коем случае не разочаровать семьи, которые ждут своих родных и близких. Это очень тонкий момент, — сказала она.

Ранее председатель комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что украинские военнопленные, находящиеся в российских госпиталях, просят принести им книги. Среди основных предпочтений пленных он назвал Библию, а также произведения русских классиков.

До этого вернувшийся из плена житель Курской области Роман Ванин рассказал, что украинские солдаты отрезали пальцы и выжигали трезубец на лицах российских бойцов. По его словам, один из военнослужащих ВСУ выжег ему на руке букву Z.