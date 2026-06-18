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18 июня 2026 в 10:40

Терапевт ответила, когда из-за усталости нужно обратиться к врачу

Терапевт Волкова: при хронической усталости следует обратиться к врачу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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При хронической усталости следует обратиться к врачу, рассказала 360.ru заведующая отделением профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт Галина Волкова. Она отметила, что особенно важно получить консультацию специалиста, если такое состояние сопровождается повышением температуры или увеличением лимфоузлов.

При гипотиреозе (высокий ТТГ) усталость — один из симптомов. Глюкоза крови и гликированный гемоглобин. Колебания сахара тоже вызывают усталость, — рассказала Волкова.

Терапевт подчеркнула, что тревожными симптомами также должны стать необъяснимая потеря веса, повышенная потливость и боли в груди. По ее словам, важно обратить внимание на состояние слизистых и цвет кожи.

Ранее психотерапевт Евгений Кульгавчук рассказал, что эндокринные нарушения, в частности гипотериоз, дисбаланс кортизола и сахарный диабет, можно ошибочно принять за хроническую усталость. Кроме того, под этим состоянием могут скрываться различные дефициты микроэлементов и витаминов, а также воспаления и инфекции.

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