Терапевт ответила, когда из-за усталости нужно обратиться к врачу

Терапевт ответила, когда из-за усталости нужно обратиться к врачу Терапевт Волкова: при хронической усталости следует обратиться к врачу

При хронической усталости следует обратиться к врачу, рассказала 360.ru заведующая отделением профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт Галина Волкова. Она отметила, что особенно важно получить консультацию специалиста, если такое состояние сопровождается повышением температуры или увеличением лимфоузлов.

При гипотиреозе (высокий ТТГ) усталость — один из симптомов. Глюкоза крови и гликированный гемоглобин. Колебания сахара тоже вызывают усталость, — рассказала Волкова.

Терапевт подчеркнула, что тревожными симптомами также должны стать необъяснимая потеря веса, повышенная потливость и боли в груди. По ее словам, важно обратить внимание на состояние слизистых и цвет кожи.

Ранее психотерапевт Евгений Кульгавчук рассказал, что эндокринные нарушения, в частности гипотериоз, дисбаланс кортизола и сахарный диабет, можно ошибочно принять за хроническую усталость. Кроме того, под этим состоянием могут скрываться различные дефициты микроэлементов и витаминов, а также воспаления и инфекции.