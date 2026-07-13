Не шарлотка, а конфета: песочный пирог с яблоками и финиками — сочный, рассыпчатый и безумно вкусный

Не шарлотка, а конфета: песочный пирог с яблоками и финиками — сочный, рассыпчатый и безумно вкусный

Беру муку, масло, сахар, яблоки и финики, замешиваю рассыпчатое песочное тесто, выкладываю на него яблочную начинку с финиками, посыпаю крошкой и запекаю до румяности.

Получается обалденная вкуснятина: пирог с хрустящей, маслянистой основой, сочной яблочно-финиковой начинкой и карамельным вкусом — идеально к чаю, кофе или как десерт для всей семьи.

Для приготовления вам понадобится: 200 г муки, 100 г сливочного масла, 50 г сахара, 1 яйцо, щепотка соли, 3 яблока, 100 г фиников, 1 ч. ложка корицы. Замесите тесто из муки, масла, сахара и яйца. Яблоки нарежьте дольками, финики — кусочками, смешайте с корицей. Тесто распределите по форме, выложите начинку, сверху посыпьте крошкой. Выпекайте при 180°C 35–40 минут до золотистого цвета.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог — даже те, кто не любит финики, просили добавки! Финики дают карамельный вкус, а тесто хрустит. Кстати, вместо фиников можно взять курагу или чернослив.