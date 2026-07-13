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13 июля 2026 в 12:35

Яблоки в карамели под хрустящей шапкой — пирог «Кучеряшка»: вкуснее и проще шарлотки

Фото: D-NEWS.ru
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Беру яблоки, сливочное масло, муку и сметану — замешиваю рассыпчатое тесто, обжариваю яблоки с сахаром и корицей, выкладываю слоями и запекаю до румяности.

Получается обалденная вкуснятина: пирог с хрустящей маслянистой корочкой и сочной карамельной начинкой — идеально к чаю, кофе или как десерт для всей семьи. Этот рецепт выручает, когда хочется вкусной и быстрой выпечки без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 4 яблока, 20 г сливочного масла, 50 г сахара, 1 ч. ложка корицы; для теста — 150 г сливочного масла, 400 г муки, 10 г сахара, 1 ч. ложка разрыхлителя, 1 ст. ложка сметаны. Растопите масло, смешайте с мукой, сахаром, разрыхлителем и сметаной до состояния крошки. Яблоки обжарьте с маслом, сахаром и корицей. В форму выложите половину теста, затем начинку, затем оставшееся тесто. Выпекайте при 160°C 25 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог — даже те, кто не любит яблочную выпечку, просили добавки! Тесто рассыпчатое, начинка карамельная. Кстати, вместо сметаны можно взять йогурт. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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