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14 июля 2026 в 15:35

«Обжорка» — суп, который я называю «палочка-выручалочка». Картошка, морковь и плавленый сыр — и никакой возни

Фото: D-NEWS.ru
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Беру фарш, картофель, морковь, лук, сливки и плавленый сыр — обжариваю фарш с зеленью, пассерую лук с морковью, варю картофель, добавляю всё в кастрюлю, заливаю сливками и плавленым сыром.

Получается обалденная вкуснятина: суп нежный, сливочный, с насыщенным мясным вкусом и ароматом чеснока и зелени — идеально на обед для всей семьи. Этот рецепт выручает, когда хочется вкусного и сытного обеда без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 250 г фарша, 3 картофелины, 1 морковь, 1 луковица, 3 зубчика чеснока, 2 пера зелёного лука, 200 г плавленого сыра, 150 мл сливок 20%, 1,5 л воды, зелень, соль и перец по вкусу. Фарш обжарьте с зелёным луком и чесноком. Лук и морковь обжарьте отдельно. В кастрюлю с картофелем залейте кипяток, добавьте фарш и овощи, варите 10 минут. Добавьте плавленый сыр, сливки, перец, доведите до кипения и снимите с огня.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот суп — даже те, кто не любит супы, просили добавки! Сливки и плавленый сыр делают его нежным и сытным. Кстати, вместо фарша можно взять курицу. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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