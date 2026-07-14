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14 июля 2026 в 14:30

Баклажаны по-гречески на зиму — заготовка, которую я делаю 20 лет. Сочные, ароматные: идеально к мясу и картошке

Фото: D-NEWS.ru
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Беру баклажаны, перец, морковь, помидоры, лук и чеснок — нарезаю крупными кусками, тушу в масле с уксусом и специями, раскладываю по банкам и закатываю.

Получается обалденная вкуснятина: овощи сочные, ароматные, с пряным вкусом чеснока и трав, с ярким цветом и насыщенным вкусом — идеально как закуска, гарнир к мясу или просто с хлебом.

Для приготовления вам понадобится: 300 г баклажанов, 500 г помидоров, 250 г сладкого перца, 250 г моркови, 250 г лука, 3–4 зубчика чеснока, 50 мл растительного масла, 25 мл уксуса 9%, 30 г сахара, 0,5 ст. ложки соли, специи (красный перец, кориандр, чабер, базилик, смесь перцев) по вкусу. Нарежьте овощи крупными кусками. В сковороде смешайте масло, уксус, сахар и соль. Первой тушите морковь 30 минут, затем добавьте лук и перец, тушите 15 минут, затем баклажаны — 15 минут, затем помидоры и специи — 15 минут. Разложите по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти баклажаны — даже те, кто не любит баклажаны, просили добавки! Овощи остаются упругими и сочными. Кстати, вместо свежих помидоров можно взять томатную пасту. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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