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14 июля 2026 в 12:30

Никаких рулетов: баклажаны «Веер» с мясом и помидорами — просто нарезать, положить фарш и запечь

Фото: D-NEWS.ru
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Баклажаны «Веер» с фаршем и помидорами — это эффектное горячее блюдо для семейного ужина, где синенькие нарезаются пластинами, в каждый разрез закладывается ароматная начинка, и все запекается под сырной корочкой.

Для приготовления возьмите 2 крупных баклажана, 400 г фарша, 2 спелых помидора, луковицу, 2 зубчика чеснока, 150 г твердого сыра, соль, перец, сушеный орегано.

На баклажанах сделайте поперечные надрезы с интервалом 1,5 см, чтобы получился веер, посолите и оставьте на 15 минут для удаления горечи, потом промокните бумажным полотенцем. Лук мелко порубите, обжарьте до прозрачности, добавьте фарш и жарьте, разбивая комочки, 5 минут, затем всыпьте нарезанные кубиками помидоры без кожицы, чеснок, орегано, посолите, поперчите и тушите 5 минут. Раздвиньте надрезы баклажанов, заполните каждый слоем начинки, выложите веера на противень, посыпьте сыром и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 25–30 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить баклажаны по этому рецепту. Получилось блюдо, достойное праздничного стола, — и вкусное, и красивое. А если его присыпать паприкой перед выпечкой, получится яркий цвет.

Ранее стало известно, как приготовить кабачковые налистники.

Проверено редакцией
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