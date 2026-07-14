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14 июля 2026 в 13:30

Сливовый пирог-бисквит: нежный, влажный, с карамельной корочкой — и никакой возни с тестом. Рецепт на все времена

Фото: D-NEWS.ru
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Залила сливы жидким тестом — и в духовку: через 35 минут готов воздушный сливовый пирог. Беру сливы, яйца, муку, сахар и разрыхлитель — взбиваю яйца с сахаром, добавляю муку, выливаю в форму, сверху укладываю половинки слив и запекаю до румяности.

Получается обалденная вкуснятина: пирог пышный, влажный, с кисло-сладкими сливами, которые при запекании становятся мягкими и янтарными — идеально к чаю, кофе или как десерт для всей семьи.

Для приготовления вам понадобится: 3 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан муки, 1 ч. ложка разрыхлителя, 400 г слив, щепотка соли. Яйца взбейте с сахаром до пышной пены, добавьте муку с разрыхлителем. Вылейте тесто в смазанную форму, сверху уложите половинки слив (кожурой вниз). Выпекайте при 180°C 35 минут до золотистого цвета. Подавайте тёплым или охлаждённым.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог — даже те, кто не любит сливы, просили добавки! Он получается влажным и ароматным. Кстати, вместо слив можно взять абрикосы или персики. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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