Повидло и джемы надоели — делаю «Сливу в шоколаде». Нужны килограмм ягод и какао

Повидло и джемы надоели — делаю «Сливу в шоколаде». Нужны килограмм ягод и какао

Беру сливы, сахар, какао и ваниль — удаляю косточки, засыпаю сахаром, даю настояться, варю, добавляю какао и ваниль, увариваю до густоты и разливаю по банкам.

Получается обалденная вкуснятина: варенье густое, бархатистое, с насыщенным сливовым вкусом и шоколадными нотками — идеально к чаю, на блинчики или как десерт.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг слив без косточек, 600 г сахара, 40 г какао, 8 г ванильного сахара. Сливы промойте, обсушите, разрежьте пополам, удалите косточки. Засыпьте сахаром, оставьте на несколько часов для выделения сока. Поставьте на огонь, варите до растворения сахара. Добавьте какао и ванильный сахар, перемешайте, варите на медленном огне 30 минут. Разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните на 5 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила это варенье — даже те, кто не любит сливы, просили добавки! Какао делает его шоколадным и необычным. Кстати, вместо какао можно добавить тертый шоколад. Находка, а не рецепт!