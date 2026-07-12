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12 июля 2026 в 11:00

Этот мини-торт поражает в самое сердце! Готовлю морковный бенто с сыром и фруктами для особых моментов

Фото: D-NEWS.ru
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Забудь про высокие многоярусные торты. Бенто-торт — это душевный мини-десерт, который готовится за час.

Ингредиенты

Морковь (натертая) — 250 г, мука — 200 г, холодное сливочное масло — 100 г, сахар — 50 г, яйцо — 4 шт., жидкий мед — 3 ст. л., разрыхлитель — 0,5 шт., грецкие орехи — 50 г, маскарпоне — 250 г, сливки 33% — 50 мл, сгущенное молоко — 150 мл.

Как готовлю

Сначала натираю на крупной терке холодное сливочное масло — прямо вместе с морковью. Смешиваю эту массу с мукой, разрыхлителем, медом и рублеными орехами. Отдельно взбиваю яйца с сахаром в воздушную пену, аккуратно вмешиваю их в морковную смесь. Выкладываю тесто в форму диаметром 20 см и пеку час при 170 градусах. Готовый корж полностью остужаю, разрезаю пополам.

Для крема просто взбиваю маскарпоне, сливки и сгущенку минуту до однородности. Промазываю коржи, сверху посыпаю какао и щедро украшаю свежими фруктами — у меня это инжир, персик и виноград. Убираю в холодильник на час-другой, чтобы торт стабилизировался.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Текстура получилась невероятно нежной, влажной, без намека на сухость. Украсил инжиром и персиком — смотрится как признание в любви, а не просто десерт. Совет: не взбивайте крем слишком долго, маскарпоне может расслоиться.

Проверено редакцией
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