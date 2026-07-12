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12 июля 2026 в 09:35

Перестала варить простое варенье — делаю абрикосовое с имбирем за час. Янтарное, тягучее, с пикантным послевкусием

Фото: D-NEWS.ru
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Это варенье из абрикосов отличается необычным пряным вкусом. Тягучая масса цвета солнечного янтаря с чуточку острым послевкусием — это гораздо интереснее, чем просто сладкие фрукты в сахаре.

Беру абрикосы, сахар и свежий корень имбиря — варю до загустения, добавляю тертый имбирь в конце, разливаю по банкам. Получается обалденная вкуснятина: варенье янтарное, густое, с ярким абрикосовым вкусом и пикантной имбирной ноткой — идеально к блинчикам, тостам или как десерт к чаю. Этот рецепт выручает, когда хочется разнообразить привычные заготовки и удивить гостей.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг абрикосов (плотных, не переспелых), 750 г сахара, 7 г свежего корня имбиря. Абрикосы вымойте, удалите косточки, нарежьте дольками. Засыпьте сахаром и оставьте на 2–3 часа для выделения сока. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения, варите 10 минут, снимите с огня и дайте остыть. Повторите варку 2–3 раза до загустения. За 5 минут до готовности добавьте мелко тертый имбирь. Разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила это варенье — даже те, кто не любит абрикосы, просили добавки! Имбирь делает его пикантным и необычным. Кстати, можно добавить цедру лимона для свежести. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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