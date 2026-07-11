Самый нежный картофель не надо чистить! 3 быстрых ужина из беби-картофеля

Беби-картофель — это молодые клубни, собранные до полного созревания. У них тонкая, почти прозрачная кожица, которая легко счищается пальцем, сладковатый, сливочный вкус и очень нежная, почти маслянистая текстура. Самый вкусный беби-картофель появляется в июле, когда клубни только наливаются соком. Готовить его — одно удовольствие: не нужно чистить, достаточно хорошо промыть щеткой и можно хоть варить, хоть запекать. И, конечно, он идеален для того, чтобы просто быстро приготовить ужин и сразу съесть. Собрали три простых рецепта из этого продукта.

Главное — как правильно подготовить беби-картофель к готовке

Перед приготовлением беби-картофель не чистят, а только как следует моют под холодной водой, используя мягкую щетку, чтобы полностью удалить остатки земли и при этом не повредить тонкую кожицу. Замачивать клубни в воде не требуется — достаточно просто хорошо промыть их и тщательно обсушить бумажным полотенцем. Чтобы картофель приготовился одновременно, совсем мелкие клубни оставьте целыми, а те, что побольше, разрежьте пополам или на четвертинки.

И еще одно важное правило: солить беби-картофель лучше ближе к концу приготовления, чтобы кожица оставалась мягкой, а соль не вытягивала из клубней влагу. Если в процессе варки снимать пену — картофель получится более чистым и прозрачным на вид.

Рецепт № 1: отварной беби-картофель с укропом и чесноком

Чтобы приготовить этот нежный и ароматный беби-картофель в мундире, хорошо промойте щеткой 1 кг мелкого картофеля, оставляя кожицу. Выложите клубни в кастрюлю, залейте ледяной водой, чтобы она покрывала их на 2–3 см, дождитесь, пока закипит, и всыпьте 1 ч. л. соли. Варите картошку на среднем огне в течение 15–20 минут до мягкости, проверяя готовность ножом, — он должен легко входить в клубень, но сам картофель не должен разваливаться.

Слейте всю воду и оставьте картошку в дуршлаге на 1–2 минуты, чтобы полностью испарилась лишняя влага. Переложите клубни обратно в горячую кастрюлю, добавьте 2–3 ст. л. сливочного масла, 2–3 измельченных зубчика чеснока и большой пучок мелко рубленного свежего укропа.

Аккуратно перемешайте содержимое, чтобы масло полностью растопилось и равномерно покрыло каждую картофелину. Подавайте блюдо к столу горячим — оно отлично сочетается с солеными огурцами, рыбой или вкусно само по себе.

Как приготовить молодой картофель Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 2: запеченный беби-картофель в духовке с розмарином — хрустящий и ароматный

Для приготовления хрустящего запеченного беби-картофеля, который отлично подойдет к мясу или как самостоятельная горячая закуска, хорошенько промойте 1 кг мелкого картофеля и протрите салфеткой. Клубни побольше разрежьте пополам или на четвертинки, а совсем мелкие оставьте целыми.

В большой миске соедините подготовленный картофель, 3–4 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. соли, свежемолотый черный перец по вкусу, несколько веточек розмарина и несколько целых очищенных долек чеснока. Хорошенько все перемешайте, чтобы масло и специи равномерно распределились по картофелю.

Разогрейте духовку до 200°С. Покройте противень пергаментом и положите на него картофель в один слой, чтобы он пропекся равномерно. Запекайте блюдо в течение 30–35 минут до появления золотистой хрустящей корочки, перевернув ломтики один раз примерно в середине приготовления. Перед подачей на стол украсьте горячий картофель свежей рубленой зеленью.

Рецепт № 3: жареный беби-картофель с хрустящей корочкой

Для приготовления ароматного беби-картофеля на сковороде промойте 1 кг мелкого картофеля и оботрите бумажным полотенцем, чтобы клубни именно жарились, а не тушились. Большие картофелины разрежьте пополам, а маленькие оставьте целыми.

Разогрейте в глубокой сковороде 3–4 ст. л. подсолнечного масла, выложите картофель срезом вниз и обжаривайте на среднем огне в течение 5–7 минут до появления красивой золотистой корочки. После этого хорошо перемешайте картошку, добавьте соль по вкусу и продолжайте жарить еще 7–10 минут, пока клубни не станут мягкими внутри и хрустящими снаружи.

В самом конце готовки добавьте в сковороду 2–3 измельченных зубчика чеснока, обжаривайте все вместе еще 2 минуты, а потом выключите огонь и посыпьте блюдо свежей рубленой зеленью. Подавайте горячий картофель к столу со сметаной или вашим любимым соусом.

Рецепты из беби-картофеля Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что еще можно приготовить из беби-картофеля

Если хочется поэкспериментировать, беби-картофель можно добавить в рагу, запечь в сливках с сыром, приготовить с беконом или использовать как гарнир к стейкам. Из него получается отличный пюре — сладковатое, нежное, почти без комочков. А если вы любите острые ощущения, после варки смешайте горячий картофель с маслом и острым перцем чили — получится пикантная закуска.

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