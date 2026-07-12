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12 июля 2026 в 10:23

Известная телеведущая сообщила о смерти близкого человека

Мать телеврача Малышевой скончалась после осложнений коронавируса

Елена Малышева Елена Малышева Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Умерла мать телеведущей программы «Жить здорово!» на Первом канале Елены Малышевой Галина Морозова, сообщила телеврач в социальных сетях, опубликовав архивные фотографии матери и фрагмент ее завещания. Ей было 93 года.

Моя мама. Врач от Бога. И лучшая женщина на Земле! — написала Малышева.

По словам Малышевой, состояние здоровья Галины Александровны резко ухудшилось после тяжелой формы коронавирусной инфекции. Перенесенное заболевание привело к серьезным осложнениям.

В последние годы женщина страдала от полного парапареза — выраженной мышечной слабости конечностей, а также испытывала проблемы с когнитивными функциями. Из-за состояния здоровья она не могла самостоятельно передвигаться.

Ранее стало известно, что Малышева назвала журналиста Алексея Пиманова человеком с редкими душевными качествами на церемонии прощания с ним. По словам Малышевой, уход Пиманова стал для нее тяжелой утратой, которую она сравнила с «вырванным сердцем». Она также отметила его особый характер и человеческие качества.

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