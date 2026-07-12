Средства ПВО отразили атаку пяти дронов на Москву

Средства ПВО Минобороны РФ уничтожили пять беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС. По его словам, специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков сбитых дронов.

ПВО Минобороны сбила пять беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 349 украинских беспилотников. БПЛА противника сбивались над территорией российских регионов, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что движение на участке трассы М-4 «Дон» на 885-м километре в южном направлении полностью восстановлено. По его словам, последствия падения обломков беспилотника устранены, а все мероприятия по обеспечению безопасности на данном участке дороги завершены.