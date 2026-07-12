Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
12 июля 2026 в 10:34

Средства ПВО отразили атаку пяти дронов на Москву

Собянин: российские средства ПВО сбили пять летевших на Москву БПЛА

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Средства ПВО Минобороны РФ уничтожили пять беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС. По его словам, специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков сбитых дронов.

ПВО Минобороны сбила пять беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 349 украинских беспилотников. БПЛА противника сбивались над территорией российских регионов, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что движение на участке трассы М-4 «Дон» на 885-м километре в южном направлении полностью восстановлено. По его словам, последствия падения обломков беспилотника устранены, а все мероприятия по обеспечению безопасности на данном участке дороги завершены.

Москва
ПВО
беспилотники
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удары по парому и судам в Черноморске попали на видео
Политолог ответил, изменится ли курс Франции по отношению к ЕС при Ле Пен
Известная авиакомпания поставила себе логотип конкурента после матча ЧМ
Путин поздравил рыбаков с профессиональным праздником
Синоптик рассказал, где в России выпала месячная норма осадков
Новая атака ВСУ на Белгородскую область обернулась трагедией
Власти Самарской области рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ
Российские военные уничтожили сухогруз в порту Черноморска
Стало известно, кого могут сделать крайним за конфликт с Ираном
Ле Пен назвала главный риск для Франции
Удары по Украине сегодня, 12 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Зеленский опечалился новостью о смерти сенатора Грэма
Ревнивая москвичка с заточенными зубами откусила мужу «агрегат»
Непогода внесла коррективы в движение электричек в Ленобласти
В России обсуждают маркировку клиник и магазинов
Мусоровоз насмерть переехал четырехлетнего ребенка
Россиянам рассказали, что не рекомендуется делать в Петров день 12 июля
Израиль заявил о возможной самостоятельной операции против Ирана
Смерть экс-эмира погрузила Катар в траур на четыре дня
В Иране раскрыли последствия удара США по объекту связи
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Укроп и петрушка на зиму — без соли, без масла, без консервантов. Рассыпчатая, ароматная зелень для супов и салатов
Общество

Укроп и петрушка на зиму — без соли, без масла, без консервантов. Рассыпчатая, ароматная зелень для супов и салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.