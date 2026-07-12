Ситуация в аэропортах России сегодня, 12 июля: отмены, задержки на вылет

Сегодня, 12 июля, в крупных аэропортах России сообщается о задержках и отменах внутренних и международных рейсов. Что об этом известно, какие рейсы были отменены и задержаны?

Ситуация в аэропортах Москвы 12 июля, изменение расписания

В аэропорту Шереметьево самолет в Самару вылетел в 08:25 вместо 06:25. Рейсы в Саратов вылетели в 09:45 вместо 06:45 и в 08:55 вместо 06:55. Также был перенесен рейс в Астрахань с 07:00 на 07:30. С опозданием вылетели самолеты в Калининград (вылет в 08:35 вместо 07:25), в Киров (вылет в 09:15 вместо 07:30), в Самару (вылет в 10:10 вместо 07:45).

Опоздают рейсы во Владикавказ, Казань, Сочи, Санкт-Петербург, Махачкалу, Калининград, Волгоград, Абу-Даби. Отменены рейсы на 08:00 и 09:00 в Санкт-Петербург и на 09:00 в Калининград.

В Шереметьево с опозданием прибыли рейсы из Екатеринбурга, Оренбурга, Шарм-эш-Шейха, Сургута и Уфы. Рейс из Нячанга прибудет в 11:24 вместо 06:05. Был перенесен рейс из Челябинска с 06:40 на 07:42. Самолет из Барнаула совершил посадку в 08:12 вместо 06:10.

Помимо этого, опоздают рейсы из Тюмени, Челябинска, Новосибирска, Екатеринбурга, Уфы, Махачкалы, Сочи, Ташкента, Абу-Даби, Омска, Новокузнецка, Красноярска, Кемерово, Еревана, Чебоксар, Сургута, Салехарда, Барнаула, Иркутска, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Благовещенска и Шанхая.

Отменены рейсы на 08:30 в Санкт-Петербург и на 15:10 в Калининград.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Во Внуково 12 июля с опозданием вылетел самолет в Баку. Также были перенесены вылеты рейсов в Шарм-эш-Шейх с 06:50 на 09:35 и с 06:50 на 11:20. Самолет в Ульяновск отправился в 07:50 вместо 07:00. Рейс в Даламан вылетел в 07:40 вместо 07:20. С опозданием отправится рейс в Анталью (вылет в 11:20 вместо 09:30).

Отменен рейс в Анкару, назначенный на 10:10. Позже приземлились по Внуково самолеты из Челябинска, Даламана и Стамбула. Задержатся рейсы из Ульяновска (прилет в 11:01 вместо 10:30) и из Сочи (прилет в 14:10 вместо 13:40).

В Домодедово рейс в Карши вылетит в 13:25 вместо 08:35. Перенесен вылет самолета в Ереван с 10:00 на 11:00. Также задержатся рейсы в Ашхабад (вылет в 11:05 вместо 10:35), Махачкалу (вылет в 12:35 вместо 11:30) и Калининград (вылет в 12:40 вместо 11:30).

С опозданием прибудут рейсы из Иркутска (прилет в 11:52 вместо 08:40), Новосибирска (прилет в 10:30 вместо 08:45), Еревана (прилет в 10:00 вместо 09:00), Норильска (прилет в 10:33 вместо 10:15), Улан-Удэ (прилет в 11:40 вместо 11:05), Душанбе (прилет в 11:40 вместо 11:05), Антальи (прилет в 12:35 вместо 11:40). Также с задержкой приземлятся самолеты из Братска, Улан-Удэ, Благовещенска и Калининграда.

Ситуация в аэропорту Санкт-Петербурга 12 июля, изменение расписания

В Пулково 12 июля был перенесен вылет в Казань с 06:15 на 10:15. Самолеты в Москву улетели в 08:00 вместо 07:30 и в 09:10 вместо 08:00. Рейс во Владикавказ вылетел в 08:10 вместо 07:35.

Кроме того, задерживаются вылеты в Казань (вылет в 10:15 вместо 09:05), Махачкалу (вылет в 12:10 вместо 09:05), Астрахань (вылет в 11:50 вместо 10:05). На более позднее время перенесены рейсы в Ставрополь, Оренбург, Махачкалу, Минеральные Воды, Нальчик, Иркутск и Уфу.

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