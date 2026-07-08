10 минут и горсть абрикосов: летняя закуска на слоеном тесте — исчезает со стола быстрее пирогов

10 минут и горсть абрикосов: летняя закуска на слоеном тесте — исчезает со стола быстрее пирогов

Когда начинается сезон абрикосов, обязательно готовлю эту простую закуску. Сладкие сочные фрукты, нежный камамбер и хрустящее слоеное тесто создают необычное сочетание вкусов, которое одинаково хорошо подходит и к семейному чаепитию, и к праздничному столу.

Особенно нравится, что рецепт не требует сложной подготовки. Пока духовка разогревается, остается только собрать все ингредиенты на тесте, а дальше она сделает все сама. В результате получается румяная выпечка с тягучим сыром, карамелизированными абрикосами и аппетитной хрустящей корочкой.

Для приготовления понадобится: слоеное бездрожжевое тесто — 1 пласт, абрикосовый джем — 2 ст. л., желток — 1 шт., свежие абрикосы — 5 шт., сыр камамбер — 1 небольшая шайба, мед — 1 ч. л., грецкие орехи — 30 г.

Пласт теста слегка раскатайте и переложите на противень, застеленный пергаментом. Острым ножом, не прорезая тесто насквозь, сделайте по краю небольшой отступ примерно 1,5 см, чтобы после выпечки получился красивый бортик.

Смажьте его желтком. Центральную часть покройте тонким слоем абрикосового джема, затем выложите поочередно дольки свежих абрикосов и кусочки камамбера. Выпекайте при 180 градусах около 30–35 минут до золотистой корочки. Горячую закуску полейте медом и посыпьте крупно рубленными грецкими орехами.

Личный опыт

Больше всего люблю подавать эту выпечку теплой, когда сыр остается мягким и тягучим. Сладость абрикосов, легкая сливочность камамбера, мед и хрустящие орехи делают ее настолько удачной, что гости обычно первым делом просят именно этот рецепт.