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29 июля 2026 в 07:00

Упаковка теста и фарш: просто сворачиваю конвертики — через 30 минут достаю целый противень слоек с мясом

Фото: D-NEWS.ru
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Слойки с мясом из готового слоеного теста — это идеальное решение для быстрого ужина или перекуса. Вы тратите минимум усилий, а булочки получаются хрустящими, сытными и очень ароматными.

Ингредиенты: 1 упаковка слоеного теста (бездрожжевого, 500 г), 500 г фарша, соль, перец, любимые специи (паприка, сушеный чеснок, орегано), 1 яйцо для смазки. Фарш смешайте со специями и отбейте его несколько раз о миску, чтобы он стал более плотным. Тесто разморозьте, нарежьте на квадраты 10×10 см, на каждый положите по ложке фарша, соедините уголки к центру, защипните. Смажьте слойки взбитым яйцом и запекайте 20–25 минут при 190 градусах до золотистой корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт в деле и дала совет: для защиты от вытекания сока перед тем, как положить фарш на тесто, обваляйте мясной шарик в муке или крахмале.

Ранее стало известно, как приготовить пирожки без теста: просто варю манку и смешиваю с творогом.

Проверено редакцией
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рецепты
слойки
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
Упаковка теста и фарш: просто сворачиваю конвертики — через 30 минут достаю целый противень слоек с мясом Слойки с мясом из готового слоеного теста — это идеальное решение для быстрого ужина или перекуса. Вы тратите минимум усилий, а будочки получается хрустящими, сытными и очень ароматными.
1 упаковка слоеного теста (бездрожжевого, 500 г)
500 г фарша
соль, перец
любимые специи (паприка, сушеный чеснок, орегано)
1 яйцо для смазки
>
Фарш смешайте со специями и отбейте его несколько раз о миску, чтобы он стал более плотным.
Тесто разморозьте, нарежьте на квадраты 10×10 см, на каждый положите по ложке фарша, соедините уголки к центру, защипните.
Смажьте слойки взбитым яйцом и запекайте 20-25 минут при 190 градусах до золотистой корочки.
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