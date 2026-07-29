Упаковка теста и фарш: просто сворачиваю конвертики — через 30 минут достаю целый противень слоек с мясом

Упаковка теста и фарш: просто сворачиваю конвертики — через 30 минут достаю целый противень слоек с мясом

Слойки с мясом из готового слоеного теста — это идеальное решение для быстрого ужина или перекуса. Вы тратите минимум усилий, а булочки получаются хрустящими, сытными и очень ароматными.

Ингредиенты: 1 упаковка слоеного теста (бездрожжевого, 500 г), 500 г фарша, соль, перец, любимые специи (паприка, сушеный чеснок, орегано), 1 яйцо для смазки. Фарш смешайте со специями и отбейте его несколько раз о миску, чтобы он стал более плотным. Тесто разморозьте, нарежьте на квадраты 10×10 см, на каждый положите по ложке фарша, соедините уголки к центру, защипните. Смажьте слойки взбитым яйцом и запекайте 20–25 минут при 190 градусах до золотистой корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт в деле и дала совет: для защиты от вытекания сока перед тем, как положить фарш на тесто, обваляйте мясной шарик в муке или крахмале.

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