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12 июля 2026 в 08:45

Летом салат «Французский» делаю так: молодое яблочко, зеленый слой и йогуртово-чесночная заправка

Фото: D-NEWS.ru
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Летом классический салат «Французский» готовлю немного по-другому. Вместо репчатого лука беру свежий зеленый, добавляю нежный слой из авокадо с зеленью, а тяжелый майонез заменяю легкой йогуртово-чесночной заправкой.

Получается очень свежий, сочный и воздушный салат, который первым исчезает со стола.

Для приготовления вам понадобится: яблоки — 2 шт., яйца — 4 шт., морковь — 2 шт., твердый сыр — 180–200 г, зеленый лук — 1 небольшой пучок, авокадо — 1 шт., свежая петрушка или укроп — 1 небольшой пучок, греческий йогурт — 200 г, чеснок — 2 зубчика, соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу.

Для заправки смешайте греческий йогурт с измельченным чесноком, добавьте немного соли и перца. Авокадо разомните вилкой, соедините с мелко нарубленной зеленью и слегка перемешайте. На дно салатника выложите мелко нарезанный зеленый лук и слегка смажьте йогуртовой заправкой.

Затем натрите на крупной терке одно яблоко и снова нанесите тонкий слой соуса. Следом натрите два вареных яйца, распределите часть заправки и выложите слой из авокадо с зеленью. После этого натрите одну морковь и слегка смажьте соусом, затем распределите слой тертого сыра. Повторите слои еще раз: яблоко, яйца, морковь и сыр, каждый раз добавляя немного йогуртовой заправки. Перед подачей уберите салат в холодильник на 30–40 минут, чтобы все слои хорошо пропитались.

Личный опыт

Автор Ольга Шмырева советует выбирать плотное, но спелое авокадо — оно делает салат особенно нежным и отлично сочетается со сладостью яблок. А йогуртовая заправка с чесноком получается легкой и свежей, поэтому летом такой вариант нравится даже больше классического.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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