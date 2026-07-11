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11 июля 2026 в 15:00

Любимый шоколадник на сковороде с нежным сметанным кремом. Без духовки, без миксера, с любовью

Фото: D-NEWS.ru
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Беру муку, какао, сметану и яйца — и за час готовлю высокий, мягкий шоколадный торт без духовки и миксера. Все просто: замешиваю жидкое тесто с кипятком, выпекаю коржи на сковороде, смешиваю сметану с сахарной пудрой для крема, промазываю и собираю торт.

Получается обалденная вкуснятина: коржи пористые, пышные, с насыщенным шоколадным вкусом, а сметанный крем делает их нежными и сочными — торт тает во рту, как настоящий десерт из кондитерской.

Для приготовления вам понадобится: 260 г муки, 100 г сахара, 10 г разрыхлителя, 10 г какао, 2 яйца, 50 мл растительного масла, 130 мл молока, 100 мл кипятка; для крема — 500 г сметаны 20%, 150 г сахарной пудры, 15 г ванильного сахара. Смешайте сухие ингредиенты, добавьте яйца, масло и молоко, перемешайте. Влейте кипяток, быстро вымесите жидкое тесто. На сковороде выпекайте коржи толщиной 1 см с двух сторон до матовости. Сметану смешайте с пудрой и ванильным сахаром. Промажьте коржи кремом, соберите торт, посыпьте какао и уберите в холодильник на 2 часа.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот торт — даже те, кто не любит сметану в креме, просили добавки! Коржи получаются пористыми, крем — нежным. Кстати, вместо сметаны можно взять йогурт для легкости. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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