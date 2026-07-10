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10 июля 2026 в 09:00

Торт без выпечки? Легко! «Сказка» на кефире из СССР снова в моде

Фото: D-NEWS.ru
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Этот торт у меня ассоциируется с воскресным утром у бабушки. Проще не бывает, а вкус — как из детства.

Что понадобится

Для теста: 3 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан сметаны (или кефира), 1,5 стакана муки, 0,5 ч. л. соды (гашеной уксусом), щепотка соли. Для крема: 1 банка вареной сгущенки, 200 г сливочного масла (комнатной температуры). Для украшения: грецкие орехи или крошка от коржей.

Как я готовлю

Яйца взбиваю с сахаром до легкой пены. Добавляю сметану, гашеную соду, соль, постепенно всыпаю муку. Замешиваю жидкое тесто, как на оладьи.

Сковороду разогреваю, смазываю маслом. Выливаю тесто тонким слоем, распределяю. Жарю на среднем огне 3–5 минут с каждой стороны до румяного цвета. Коржи остужаю.

Для крема взбиваю размягченное сливочное масло с вареной сгущенкой до однородности.

Коржи складываю стопкой, промазывая кремом. Верх и бока тоже обмазываю. Посыпаю орехами или крошкой. Убираю в холодильник на 1–2 часа для пропитки.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Результат меня поразил: торт получился нежным, с легкой кислинкой и ореховой ноткой. Открытие — он отлично хранится в холодильнике двое суток, становясь только сочнее.

Проверено редакцией
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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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