Перестала мариновать в уксусе — делаю шашлык на молоке с луком и зирой. Мясо сочное и нежное

Перестала мариновать в уксусе — делаю шашлык на молоке с луком и зирой. Мясо сочное и нежное

Беру мясо, лук, молоко и специи — и за 5 минут готовлю маринад для шашлыка, который делает мясо невероятно сочным, нежным и ароматным. Все просто: лук нарезаю кольцами, мну руками для выделения сока, смешиваю с молоком, чесноком и специями, заливаю мясо и отправляю в холодильник на 5–6 часов. Молоко смягчает остроту лука, а лук размягчает мясные волокна — получается идеальный баланс вкуса и текстуры.

Получается обалденная вкуснятина: шашлык сочный, мягкий, с легкой молочной ноткой и пряным ароматом зиры и кориандра — идеально к столу, на пикник или просто с хлебом.

Для приготовления вам понадобится: 1,5 кг мяса (свинина или баранина), 4 луковицы, 200 мл молока 3,2%, 4 зубчика чеснока, 1 ч. ложка молотой зиры, 1 ч. ложка молотого кориандра, 1 ч. ложка черного перца крупного помола, 1,5 ч. ложки крупной соли, 3 лавровых листа. Лук нарежьте кольцами, помните руками, смешайте с молоком, чесноком и специями. Мясо нарежьте кусками по 5 см, залейте маринадом, перемешайте. Уберите в холодильник на 5–6 часов или на ночь. Жарьте на мангале, переворачивая каждые 3–4 минуты.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот шашлык — даже те, кто не любит маринованное мясо, просили добавки! Молоко делает его нежным, а специи — ароматным. Кстати, вместо зиры можно взять смесь прованских трав.