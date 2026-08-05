Телятина на пару — звучит скучно? А вот и нет: кабачок и йогурт делают свое дело

Телятина на пару — звучит скучно? А вот и нет: кабачок и йогурт делают свое дело

Этот рецепт — находка для тех, кто следит за питанием, но не готов есть пресную еду. Котлеты выходят воздушными, с деликатным вкусом телятины и едва уловимой сладостью кабачка. Паровая готовка сохраняет все полезное, а блюдо выглядит так аппетитно, что рука сама тянется за добавкой.

Ингредиенты

Фарш из телятины — 400 г, кабачок — 150 г, лук репчатый — 100 г, манная крупа — 50 г, яйцо куриное — 1 шт., йогурт натуральный 2% — по вкусу, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала режу лук мелкими кубиками, кабачок тру на крупной терке, смешиваю с чайной ложкой соли и оставляю на 10 минут — овощи пускают сок. Тем временем выкладываю телячий фарш в глубокую миску, отжимаю кабачок с луком от лишней влаги и отправляю к мясу. Всыпаю манку, вливаю слегка взболтанное яйцо, добавляю перец, соль и как следует вымешиваю — даю постоять еще 10 минут, чтобы крупа разбухла и связала фарш. Смачивая руки холодной водой, леплю аккуратные круглые котлетки и выкладываю на решетку пароварки. Готовлю 25–30 минут — прозрачный сок при проколе скажет, что все готово. Подаю горячими с ложкой холодного йогурта — нежность в каждом кусочке.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Экспериментировал с формой — скатал небольшие шарики вместо классических котлет, и они приготовились еще быстрее, за 20 минут. Удивило, что мясной вкус не потерялся за овощем, а стал благороднее и мягче. Подал на подушке из свежего шпината с ложкой густого йогурта — выглядело как ресторанное блюдо, хотя возни на десять минут.