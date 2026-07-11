Ленивый «Медовик» из бисквита и сметанного крема. Без раскатки, без хлопот, крем тает во рту

Ленивый «Медовик» из бисквита и сметанного крема. Без раскатки, без хлопот, крем тает во рту

Готовлю ленивый «Медовик» по-новому. Все просто: взбиваю яйца с сахаром и медом, добавляю муку и разрыхлитель, выпекаю бисквит, измельчаю его в крошку и смешиваю со сметанным кремом. Формирую торт, посыпаю крошкой и отправляю в холодильник на ночь.

Получается обалденная вкуснятина: торт нежный, влажный, с медовым ароматом и кремовой текстурой — идеально к чаю или как десерт для всей семьи.

Для приготовления вам понадобится: 180 г муки, 3 ст. ложки меда, 150 г сахара, 1 ч. ложка разрыхлителя, 5 яиц; для крема — 900 мл жирной сметаны, 150 г сахарной пудры. Яйца взбейте с сахаром, добавьте мед и разрыхлитель, всыпьте муку, перемешайте. Вылейте в смазанную форму, выпекайте при 180 °C 35 минут. Остудите, измельчите в крошку. Сметану взбейте с пудрой, смешайте с крошкой, выложите на тарелку, придайте форму торта, посыпьте оставшейся крошкой. Уберите в холодильник на ночь.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот торт — даже те, кто не любит медовик, просили добавки! Он получается влажным и очень нежным. Кстати, вместо сметаны можно взять сливки для более легкого крема. Находка, а не рецепт!