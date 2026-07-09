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09 июля 2026 в 14:35

Забыла о магазинных заправках — варю сливовый соус с чесноком и имбирем за 30 минут. Хит дачного сезона

Фото: D-NEWS.ru
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Беру сливы, чеснок, имбирь и специи и за 30 минут готовлю густой ароматный соус, который идеально подходит к мясу, птице и даже рыбе. Все просто: сливы тушу с луком, добавляю чеснок, имбирь, острый перец, сахар и уксус, варю до загустения и пюрирую блендером.

Получается обалденная вкуснятина: соус кисло-сладкий, с пикантной остринкой и пряным ароматом — он преображает шашлык, делает его сочнее и ярче.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг слив, 1 луковица, 3–4 зубчика чеснока, 1 ч. ложка тертого имбиря, 1/2–1 ч. ложка острого перца, 100 г сахара, 50 мл уксуса 9%, соль по вкусу. Сливы вымойте, удалите косточки, нарежьте. Лук мелко нарежьте, обжарьте до прозрачности, добавьте сливы и тушите 10–15 минут до мягкости. Добавьте чеснок, имбирь, перец, сахар, соль и уксус, варите еще 10–15 минут до загустения. Пюрируйте блендером до однородности. Горячий соус разлейте по стерилизованным банкам или подавайте сразу.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот соус — даже те, кто не любит сливовые соусы, просили добавки! Он идеально подходит к шашлыку. Кстати, вместо уксуса можно взять лимонный сок.

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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