Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
14 июля 2026 в 12:00

Сливовый джем за 20 минут: без загустителей, без хлопот — просто варю и по банкам. Гуще повидла и вкуснее магазинного

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру спелые сливы и сахар — варю до мягкости, пробиваю блендером, увариваю до густоты и разливаю по банкам.

Получается обалденная вкуснятина: джем густой, янтарный, с насыщенным сливовым вкусом — идеально к чаю, на тосты или как начинка для выпечки. оторый заменит магазинный. Этот рецепт выручает, когда хочется вкусной и натуральной сладости без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг слив (без косточек), 600 г сахара. Сливы вымойте, удалите косточки, нарежьте кубиками. Засыпьте сахаром, оставьте на 20–30 минут для выделения сока. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения, варите 10 минут. Пробивайте блендером до однородности, варите ещё 10 минут до загустения. Горячий джем разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот джем — даже те, кто не любит сливы, просили добавки! Он получается густым и ароматным. Кстати, вместо сахара можно добавить мёд для полезности. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Повидло и джемы надоели — делаю «Сливу в шоколаде». Нужны килограмм ягод и какао
Общество
Повидло и джемы надоели — делаю «Сливу в шоколаде». Нужны килограмм ягод и какао
Забыла о магазинных заправках — варю сливовый соус с чесноком и имбирем за 30 минут. Хит дачного сезона
Общество
Забыла о магазинных заправках — варю сливовый соус с чесноком и имбирем за 30 минут. Хит дачного сезона
Абрикосы и творог в нежном тесте — пирог, который я называю «Поцелуй лета». Готовится просто, съедается мгновенно
Общество
Абрикосы и творог в нежном тесте — пирог, который я называю «Поцелуй лета». Готовится просто, съедается мгновенно
Ягодный пирог за 35 минут: молоко, яйца и стакан ягод — и никакого миксера. Вкуснее тортика и проще шарлотки
Общество
Ягодный пирог за 35 минут: молоко, яйца и стакан ягод — и никакого миксера. Вкуснее тортика и проще шарлотки
Шикарное варенье из кабачков: берем лимон и апельсин. Оно получается янтарным и ароматным
Общество
Шикарное варенье из кабачков: берем лимон и апельсин. Оно получается янтарным и ароматным
сливы
рецепты
варенье
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Замгенсека СВМДА оценила вклад Азербайджана в развитие организации
Россиян предупредили о строгом наказании за порчу электросамокатов
В Кремле рассказали об отношениях России и Азербайджана
Песков: Россия считает абсурдными санкции ЕС против мессенджера МАКС
Песков рассказал об отношении России к санкциям
В Кремле ответили на вопрос о гарантиях безопасности для Украины
В Кремле раскрыли, из-за чего возникли разногласия России и Азербайджана
Невролог объяснил, как вычислить свой биологический возраст
В Кремле отвергли обвинения ЕС в кибератаках
В Челябинске мужчины атаковали машину скорой помощи
Россиян предупредили о популярной схеме мошенников при сдаче квартиры
Пожар в лесу Фонтенбло тушат 850 пожарных и спецавиация
Магнитные бури сегодня, 14 июля: что будет завтра, стресс, проблемы с ЖКТ
Путин встал на сторону бизнеса в вопросе уплаты НДС
Дружба с Бастой, теракт в Подмосковье, «Майор Гром»: кто такой Киевстонер
Бурные поцелуи жены Макрона и Зеленского сняли на видео
«Надо создавать условия»: Михалков высказался о многодетных семьях в России
Онколог рассказала, в каких случаях рак грозит людям без вредных привычек
Обстановка в Крыму 14 июля: что с поездами, как доехать, новое расписание
Автоэксперт назвал причины низких продаж кроссовера «Москвич»
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.