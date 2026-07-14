Сливовый джем за 20 минут: без загустителей, без хлопот — просто варю и по банкам. Гуще повидла и вкуснее магазинного

Сливовый джем за 20 минут: без загустителей, без хлопот — просто варю и по банкам. Гуще повидла и вкуснее магазинного

Беру спелые сливы и сахар — варю до мягкости, пробиваю блендером, увариваю до густоты и разливаю по банкам.

Получается обалденная вкуснятина: джем густой, янтарный, с насыщенным сливовым вкусом — идеально к чаю, на тосты или как начинка для выпечки. оторый заменит магазинный. Этот рецепт выручает, когда хочется вкусной и натуральной сладости без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг слив (без косточек), 600 г сахара. Сливы вымойте, удалите косточки, нарежьте кубиками. Засыпьте сахаром, оставьте на 20–30 минут для выделения сока. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения, варите 10 минут. Пробивайте блендером до однородности, варите ещё 10 минут до загустения. Горячий джем разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот джем — даже те, кто не любит сливы, просили добавки! Он получается густым и ароматным. Кстати, вместо сахара можно добавить мёд для полезности. Находка, а не рецепт!