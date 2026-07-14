Ягодный пирог за 35 минут: молоко, яйца и стакан ягод — и никакого миксера. Вкуснее тортика и проще шарлотки

Ягодный пирог за 35 минут: молоко, яйца и стакан ягод — и никакого миксера. Вкуснее тортика и проще шарлотки

Беру молоко, яйца, муку, сахар и ягоды — смешиваю до однородности, выливаю в форму, сверху укладываю ягоды и запекаю до румяности.

Получается обалденная вкуснятина: пирог мягкий, влажный, с кисло-сладкими ягодами и нежной текстурой — идеально к чаю, кофе или как десерт для всей семьи. Этот рецепт выручает, когда хочется вкусной и быстрой выпечки без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 1 стакан молока, 1 стакан муки, 2 яйца, 1/2 стакана сахара, 1 стакан любых ягод (свежих или замороженных), 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка соли. Смешайте молоко, яйца, сахар и муку с разрыхлителем до однородности. Вылейте в смазанную форму, сверху распределите ягоды. Выпекайте при 180 °C 30–35 минут до золотистого цвета. Подавайте теплым или охлажденным.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог — даже те, кто не любит ягоды, просили добавки! Тесто получается нежным и влажным. Кстати, вместо молока можно взять сливки для более насыщенного вкуса. Находка, а не рецепт!