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14 июля 2026 в 10:00

Лепешки без теста: капуста, фарш и кляр — и ни одни пирожки не сравнятся с этим вкусом

Фото: D-NEWS.ru
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Беру капусту, мясной фарш, лук, яйца и муку — запекаю капустные листы в микроволновке, заворачиваю фарш, обмакиваю в кляр и обжариваю до золотистой корочки.

Получается обалденная вкуснятина: капуста мягкая, фарш сочный, а кляр создает хрустящую оболочку — идеально как горячая закуска или второе блюдо. Этот рецепт выручает, когда хочется вкусного и сытного блюда без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 1 кочан капусты, 300 г мясного фарша, 2 луковицы, 3 яйца, 2 ст. ложки сметаны, 4–5 ст. ложек муки, 30 мл растительного масла, соль, паприка и перец по вкусу. Капусту запеките в микроволновке 10–15 минут, отделите листья, удалите прожилки. Фарш смешайте с обжаренным луком и специями. Для кляра смешайте яйца, муку и сметану. Заверните фарш в капустные листья, обмакните в кляр и обжаривайте с двух сторон до румяной корочки, затем накройте крышкой на 5 минут для готовности.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти лепешки — даже те, кто не любит капусту, просили добавки! Кляр делает их хрустящими, а фарш сочными. Кстати, вместо фарша можно взять курицу или грибы. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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