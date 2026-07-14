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14 июля 2026 в 10:43

Сбивший двух детей не смог спрятаться от правосудия в лесу

Сбившего двоих детей и прятавшегося в лесу водителя задержали в Иркутске

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В Иркутске задержан водитель, сбивший двух детей на пешеходном переходе и скрывшийся с места ДТП, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в МАКСе. По ее словам, в отношении задержанного составлены протоколы, в том числе за оставление места дорожно-транспортного происшествия. Мужчина пытался спрятаться от правоохранителей в лесу.

Сегодня ночью сотрудники полиции задержали беглеца во дворе жилого дома в Октябрьском районе Иркутска. Мужчина признался, что все время до этого прятался в лесу… Установлено, что нарушителю 51 год, он является уроженцем одной из стран СНГ и ранее привлекался к ответственности за нетрезвую езду, — проинформировала представитель МВД России.

Инцидент произошел 11 июля на улице Баумана в Иркутске. Водитель Toyota Camry сбил двоих детей семи и восьми лет, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После наезда мужчина покинул место ДТП, а дети были госпитализированы. Водитель был объявлен в розыск. Сотрудникам полиции удалось обнаружить автомобиль в одном из иркутских автосервисов.

Ранее главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов сообщил, что в результате ДТП на автодороге Магнитогорск — Ира в Башкирии погибли четыре человека, включая ребенка, еще один ребенок был госпитализирован. По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля Lada Vesta, двигавшийся в сторону Сибая, столкнулся с Lada Largus, машина ехала по встречной полосе.

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