Сладкие «нежности» на вашем столе: масло, сметана, сгущёнка — и через 30 минут ароматное печенье, от которого невозможно оторваться

Сладкие «нежности» на вашем столе: масло, сметана, сгущёнка — и через 30 минут ароматное печенье, от которого невозможно оторваться

Беру масло, сметану, муку и варёную сгущёнку — замешиваю мягкое тесто, раскатываю, нарезаю треугольниками, заворачиваю сгущёнку, посыпаю сахаром и запекаю до румяности.

Получается обалденная вкуснятина: рогалики с хрустящей карамельной корочкой и нежной, тягучей начинкой — идеально к чаю, кофе или как десерт для всей семьи. Этот рецепт выручает, когда хочется домашнего уюта и вкусного десерта без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 100 г мягкого сливочного масла, 100 г сметаны, 1 желток, 220 г муки, ½ ч. ложки разрыхлителя, щепотка соли, 12 ч. ложек варёной сгущёнки, 2–3 ст. ложки сахара. Замесите тесто из масла, сметаны, желтка, муки и разрыхлителя, уберите в холодильник на 30–40 минут. Раскатайте в круг, нарежьте на 8 треугольников, на широкий край положите сгущёнку, сверните рогалики. Обмакните в сахар, выложите на противень сахарной стороной вверх. Выпекайте при 180°C 20–25 минут до румяности.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла эти рогалики — даже те, кто не любит сгущёнку, просили добавки! Карамельная корочка и нежная начинка — идеальное сочетание. Кстати, вместо сгущёнки можно взять варенье. Находка, а не рецепт!