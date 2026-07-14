Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
14 июля 2026 в 10:35

Сладкие «нежности» на вашем столе: масло, сметана, сгущёнка — и через 30 минут ароматное печенье, от которого невозможно оторваться

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру масло, сметану, муку и варёную сгущёнку — замешиваю мягкое тесто, раскатываю, нарезаю треугольниками, заворачиваю сгущёнку, посыпаю сахаром и запекаю до румяности.

Получается обалденная вкуснятина: рогалики с хрустящей карамельной корочкой и нежной, тягучей начинкой — идеально к чаю, кофе или как десерт для всей семьи. Этот рецепт выручает, когда хочется домашнего уюта и вкусного десерта без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 100 г мягкого сливочного масла, 100 г сметаны, 1 желток, 220 г муки, ½ ч. ложки разрыхлителя, щепотка соли, 12 ч. ложек варёной сгущёнки, 2–3 ст. ложки сахара. Замесите тесто из масла, сметаны, желтка, муки и разрыхлителя, уберите в холодильник на 30–40 минут. Раскатайте в круг, нарежьте на 8 треугольников, на широкий край положите сгущёнку, сверните рогалики. Обмакните в сахар, выложите на противень сахарной стороной вверх. Выпекайте при 180°C 20–25 минут до румяности.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла эти рогалики — даже те, кто не любит сгущёнку, просили добавки! Карамельная корочка и нежная начинка — идеальное сочетание. Кстати, вместо сгущёнки можно взять варенье. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Лепешки без теста: капуста, фарш и кляр — и ни одни пирожки не сравнятся с этим вкусом
Общество
Лепешки без теста: капуста, фарш и кляр — и ни одни пирожки не сравнятся с этим вкусом
Чудо-отвар за копейки: как правильно заваривать овес и чем он полезен
Семья и жизнь
Чудо-отвар за копейки: как правильно заваривать овес и чем он полезен
Йогурт, яйцо, творог — и никакой возни. Сырники получаются пышными и нежными
Общество
Йогурт, яйцо, творог — и никакой возни. Сырники получаются пышными и нежными
Стакан сметаны и немного муки — турецкое печенье «Бармак» с орехами за 30 минут. Рассыпчатое, нежное и без хлопот
Общество
Стакан сметаны и немного муки — турецкое печенье «Бармак» с орехами за 30 минут. Рассыпчатое, нежное и без хлопот
Забыла о покупных сладостях — пеку турецкое печенье аджуа за час. Нежное, рассыпчатое и без хлопот
Общество
Забыла о покупных сладостях — пеку турецкое печенье аджуа за час. Нежное, рассыпчатое и без хлопот
рецепты
кулинария
печенье
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина набросился на женщину с ребенком на АЗС в Краснообске
Следователи приступили к проверке обрушения подъезда в ЛНР
В Госдуме призвали увеличить траты на медицину в два раза
Химик напомнил, как правильно стирать полотенца в жаркую погоду
В Якутии медведь ворвался в дом и загнал людей на крышу
Оперштаб Краснодарского края рассказал об обстановке на Афипском НПЗ
Екатеринбуржец ограбил VIP-клиента на миллионы
Видео с «воспитанием» жены привлекли внимание следователей
В ЦБ раскрыли планы по ставке на фоне роста цен на топливо
ВСУ прикрывают свои потери дезертирством
Атака ВСУ на Краснодарский край завершилась страшной трагедией
«СВО нам Бог послал»: Михалков о миссии культуры, патриотизме, зависти
Биолог рассказал, когда в Москве начнется пик активности комаров
Врач дал совет, что делать при укусе осы
Украина готовила теракт в жилом секторе в Подмосковье: детали, Киевстонер
Путин наградил медалью семью из Тюмени
Юрист ответил, стоит ли бояться массового повторения «схемы Долиной»
Минсельхоз России сделал важное заявление по ситуации в Азовском море
Ракеты кошмарят Киев, все в дыму, скорые повсюду: удары по Украине 14 июля
В Госдуме раскрыли шансы Зеленского дожить до конца СВО
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.