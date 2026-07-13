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13 июля 2026 в 15:30

Перестала печь скучные пироги — делаю мясной с курицей за 40 минут. Сытный, сочный и без хлопот

Фото: D-NEWS.ru
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Беру куриное филе, лук, сметану, майонез и муку — обжариваю лук с курицей, замешиваю жидкое тесто на сметане и майонезе, выливаю половину в форму, выкладываю начинку, заливаю оставшимся тестом и запекаю до румяной корочки.

Получается обалденная вкуснятина: пирог с нежным тестом и сочной куриной начинкой, с ароматом лука и золотистой корочкой — идеально на обед, ужин или как горячая закуска. Этот рецепт выручает, когда хочется вкусного и сытного блюда без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 150 г муки, 300 г куриного филе, 100 г сметаны, 2 яйца, 100 г майонеза, 1 луковица, 1/2 ч. ложки соли, 1/2 ч. ложки соды, перец по вкусу. Лук нарежьте, курицу нарежьте кубиками, обжарьте до готовности. Сметану, майонез и яйца смешайте, добавьте муку, соль и соду. Вылейте половину теста в форму, выложите начинку, залейте оставшимся тестом. Выпекайте при 180°C 25–30 минут. Смажьте желтком для корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог — даже те, кто не любит курицу, просили добавки! Тесто нежное, начинка сочная. Кстати, вместо майонеза можно взять сметану. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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