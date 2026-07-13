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13 июля 2026 в 16:50

Калининградская пенсионерка задолжала деньги из-за ошибки в декларации

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Пенсионерка из Калининграда оказалась в долгах из-за неверно заполненной декларации, сообщает RT. В 2016 году она зарегистрировала садовый домик площадью 18 квадратных метров, но в декларации указала 180 квадратных метров.

Сообщается, что из‑за этого кадастровая стоимость недвижимости достигла 6,25 млн рублей, а налог — 472,4 тыс. рублей. Ошибку женщина обнаружила только в 2021 году, когда продала участок за 300 тыс. рублей.

В 2023 году женщина узнала, что инспекция Барнаула подала на нее в суд за неуплату налога. Суд встал на сторону налоговой, несмотря на независимую кадастровую экспертизу, которая подтвердила реальную площадь домика. Сейчас пенсионерка готова заплатить налог, соответствующий реальной стоимости домика, около 39 тыс. рублей, но не может покрыть начисленную по ошибке сумму.

Ранее депутат Сергей Гаврилов рассказал, что для строительства бани на участке не требуется получать разрешение. Он отметил, что для такого типа построек есть правила размещения.

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