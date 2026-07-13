Психолог поставила точку в споре о свойствах зеленого цвета Психолог Тузова: зеленый цвет действительно успокаивает нервную систему

Зеленый цвет действительно имеет свойство успокаивать нервную систему, рассказала семейный и детский психолог Яна Тузова. В беседе с «Радио 1» специалист подчеркнула, что при этом его свойства снижаются, если постоянно использовать цвет в подобных целях.

Именно зеленый часто рекомендуется как «скорая помощь» при перевозбуждении. Но если мы всегда используем только один цвет, он перестает помогать и начинает угнетать. В детском возрасте точно надо использовать разные цвета, чтобы ребенок мог переключаться, — пояснила Тузова.

Она порекомендовала вводить в жизнь ребенка разные оттенки через игрушки и одежду. По словам психолога, это способствует эмоциональному развитию и формированию здорового цветовосприятия.

Если видим, что ребенок агрессивный и не может успокоиться, можно посмотреть на зеленый, переключить его. Но постоянно держать в одном тоне нельзя. Не бойтесь цвета, но не впадайте в фанатизм, — заключила специалист.

Ранее появилась информация, что тренд «бежевых мам» может ухудшить развитие цветовосприятия, которое связано с формированием мышления и речи у детей. Новорожденные с 20-го дня жизни начинают различать базовые цвета, а устойчивые категории формируются вместе с речью и когнитивными процессами.