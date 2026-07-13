Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
13 июля 2026 в 16:40

Психолог поставила точку в споре о свойствах зеленого цвета

Психолог Тузова: зеленый цвет действительно успокаивает нервную систему

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Зеленый цвет действительно имеет свойство успокаивать нервную систему, рассказала семейный и детский психолог Яна Тузова. В беседе с «Радио 1» специалист подчеркнула, что при этом его свойства снижаются, если постоянно использовать цвет в подобных целях.

Именно зеленый часто рекомендуется как «скорая помощь» при перевозбуждении. Но если мы всегда используем только один цвет, он перестает помогать и начинает угнетать. В детском возрасте точно надо использовать разные цвета, чтобы ребенок мог переключаться, — пояснила Тузова.

Она порекомендовала вводить в жизнь ребенка разные оттенки через игрушки и одежду. По словам психолога, это способствует эмоциональному развитию и формированию здорового цветовосприятия.

Если видим, что ребенок агрессивный и не может успокоиться, можно посмотреть на зеленый, переключить его. Но постоянно держать в одном тоне нельзя. Не бойтесь цвета, но не впадайте в фанатизм, — заключила специалист.

Ранее появилась информация, что тренд «бежевых мам» может ухудшить развитие цветовосприятия, которое связано с формированием мышления и речи у детей. Новорожденные с 20-го дня жизни начинают различать базовые цвета, а устойчивые категории формируются вместе с речью и когнитивными процессами.

Общество
дети
психологи
психика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия и Китай завершили масштабные морские учения
Пассажира хотели высадить из самолета за футболку о бомбардировках детей
Путин раскрыл, чего добивается Россия в зоне СВО
Турэксперт назвала распространенные причины отравления едой за границей
Женщина не выжила после подаренного полета
Легенда отечественной звукорежиссуры скончалась
Суд прекратил дело о банкротстве скандальной гонщицы
Минпросвещения успокоило «бежевых мам» после сообщений об угрозе детям
Львова-Белова раскрыла статистику детской смертности в конфликте с Украиной
Воронежским парламентариям ограничат выезды из региона
Психолог ответила, почему стоит ставить границы между внуками и бабушками
Посол России раскрыл реакцию Москвы на обвинения ЕС
Россиянам перечислили смертельно опасные вирусы в Турции
Власти Германии уличили в эскалации отношений с Россией
Книги Гоблина будут маркировать
«Хранитель Ормузского пролива»: Трамп придумал новую роль для США
Путин заявил о непростой ситуации с паводками в Дагестане
«Умеет брехать»: политолог о назначении Корецкого на пост премьера Украины
Россиянин получил 12 лет за убийство сожительницы ножом и отверткой
МИД России раскрыл детали разговора с послом Германии
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Здоровье/красота

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.