«Бежевых мам» предупредили об угрозе тренда для их детей

«Бежевых мам» предупредили об угрозе тренда для их детей Минпросвещения: тренд «бежевых мам» может ухудшить развитие ребенка

Тренд «бежевых мам» может ухудшить развитие цветовосприятия, которое связано с формированием мышления и речи у детей, заявляет РИА Новости, ознакомившись с документом из Министерства просвещения России. Новорожденные с 20-го дня жизни начинают различать базовые цвета, а устойчивые категории формируются вместе с речью и когнитивными процессами.

В материалах сказано, что дети, изучавшие объекты через черно-белые карточки, часто неправильно интерпретируют реальные цвета. Это подчеркивает, что важно показывать детям точную цветопередачу в образовательных материалах.

Помимо этого, в документе говорится, что популярным тренд «бежевых мам» стал в 2020 году. Они хотели минимизировать яркие оттенки, чтобы не перегружать нервную систему ребенка.

Ранее Минпросвещения России рассказало, какие компьютерные игры не будут вредить детям. Ведомство отметило, что нужно отдавать предпочтение обучающим, спасательным и развивающим сюжетам.