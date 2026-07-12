Перестала возиться с жаркой — готовлю чанахи в горшочках за 1,5 часа. Нежнейшая говядина тает во рту

Перестала возиться с жаркой — готовлю чанахи в горшочках за 1,5 часа. Нежнейшая говядина тает во рту

Беру говядину, картофель, баклажаны, помидоры, лук и специи — слоями укладываю в горшочки, добавляю зелень и чеснок, заливаю водой и тушу в духовке до мягкости.

Получается обалденная вкуснятина: мясо нежное, овощи пропитанные ароматным бульоном, с пряным вкусом кинзы и чеснока — идеально к хлебу или как самостоятельное блюдо. Этот рецепт выручает, когда хочется вкусного и сытного блюда без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 600 г говядины, 2 картофелины, 2 баклажана, 3 помидора, 2 луковицы, пучок кинзы, 2 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу. Мясо нарежьте кубиками, лук — кольцами, баклажаны и картофель — кружочками, помидоры — дольками. В горшочки слоями уложите мясо, лук, картофель, баклажаны и помидоры, добавьте зелень и чеснок. Залейте водой, чтобы покрыла содержимое, посолите и поперчите. Накройте крышками и запекайте при 180 °C 1,5 часа.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила это чанахи — даже те, кто не любит говядину, просили добавки! Мясо тает во рту, овощи пропитываются соком. Кстати, вместо говядины можно взять баранину. Находка, а не рецепт!