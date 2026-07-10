Котлеты больше не в моде! Бери говядину, лук и сыр — через час на столе сочная «Мясная башня»

Котлеты больше не в моде! Бери говядину, лук и сыр — через час на столе сочная «Мясная башня»

Ты пробовал настоящую сочность? Этот рецепт превращает даже жесткую говядину в деликатес. Никакой возни, просто нарезал — и в духовку.

Ингредиенты

Говядина (лучше вырезка или толстый край) — 600 г, лук репчатый — 2 шт., сыр твердый — 200 г, майонез — 2 ст. л., сметана — 2 ст. л., горчица — 1/2 ч. л., уксус 9% — 2 ст. л., масло растительное — 2 ст. л., соль — 1/2 ч. л., перец черный молотый — по вкусу, лавровый лист — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, приправа для мяса — 1/2 ч. л.

Как готовлю

Сначала нарезаю говядину поперек волокон на тонкие ломтики, отбиваю их через пленку, чтобы не порвались. Лук шинкую полукольцами, чеснок пропускаю через пресс. В миске смешиваю майонез, сметану, горчицу, уксус, масло, соль, перец и приправу — это наш маринад.

Кладу в него мясо, лук и чеснок, перемешиваю руками, оставляю на 30 минут при комнатной температуре. Затем выкладываю все в форму для запекания, сверху щедро заливаю оставшимся маринадом и кладу лавровый лист.

Тем временем разогреваю духовку до 180°C, ставлю форму на 40 минут. За 10 минут до готовности достаю, сверху тру твердый сыр на крупной терке и возвращаю в духовку до золотистой корочки. Получается сочное мясо с тягучим сыром — подаю с картошкой или просто с хлебом.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Говядина получилась сочной и с золотистой корочкой. Мой совет: не жалейте сыра и дайте мясу постоять 10 минут после духовки — сок распределится равномерно.